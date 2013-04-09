路透基点：台湾五家银行获中国银监会批准在大陆全面开展人民币业务

路透香港4月9日 - 路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾五家银行获得中国银行业监督管理委员会(银监会)批准在中国大陆全面开展人民币业务。

这五家银行为彰化商业银行昆山分行、国泰世华银行上海分行、第一商业银行上海分行、华南商业银行深圳分行和台湾合作金库苏州分行。这些银行在3月底到4月初陆续获得批准。

这五家银行现在可以与中国大陆任何企业进行人民币业务，包括中国、台湾和外商企业，也能与民众进行人民币业务。此前这些银行只能与在大陆有直接投资的台商有业务往来。

消息人士称，预计台湾土地银行也会在数月内获得批准全面进行人民币业务。

根据银监会规定，台湾的银行在中国的分行必须要经营一年的时间且有获利，才能在第二年开展人民币业务，且在取得人民币业务执照的第一年，业务范围只限于在大陆直接投资的台商企业。