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货币新闻 | 2013年 4月 9日 星期二 15:02 BJT

法国数据：2月贸易逆差扩大至60.11亿欧元

路透4月9日 - 法国海关办公室周二公布，2月贸易逆差扩大至60.11亿欧元,1月修正后为逆差56.53亿。(完)

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