《中国经济焦点》通胀温和可控，货币政策有望维持现状

* CPI和PPI双双低于预期

* 通胀温和可控，无需过多恐慌

* PPI持续为负，经济仍在弱复苏

* 货币政策料维持现状

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京4月9日 - 随着春节因素消散食品价格大幅走低，中国3月通胀水平如预期回落，未来对通胀不需要有过多恐慌；但PPI连续13个月负增长，则表明经济仍在弱复苏阶段。预计央行货币政策仍会维持现状，资金面将保持中性偏宽松状态。

“今年通胀不是问题，特别是上半年不成问题，一直到年底预计都会处在比较低的位置，”国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆称，“全年通胀率超过3%的可能性非常小。”

他并指出，目前PPI走势相对比较稳定，也预示着未来CPI会比较平稳。到年底通胀可能会有回升，并维持到明年一季度，但并不意味着新的涨价周期的到来。

海通证券研究所首席宏观债券研究员姜超也认为，未来一段时间通胀超预期的风险明显下降，应该不会对通胀有过多恐慌，上半年通胀率估计在3%以内，央行货币政策预计不会收紧，将维持中性。“4月上旬食品价格已经有企稳迹象，4月CPI同比可能在2.3%左右。”

中国国家统计局周二公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.9%，此前路透调查中值分别为上升2.4%和下降1.8%；其中食品价格同比上涨2.7%，远低于2月的同比涨幅6%，是拉动当月CPI回落的主要力量。

中国通胀数据温和，令市场继续预期中国将维持适度货币政策来支撑经济，提振金融市场信心。数据公布后，中国股市沪综指 一度扩大涨幅至1%，早盘收升0.44%；即期人民币/美元 小幅升至6.2026元；对中国消息敏感的澳元/美元 一度触及高点1.0448美元，亚洲其它地区股市也在澳股强势带领下纷纷走升。

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**通胀无需担忧**

受春节因素导致食品价格大幅上涨推动，中国2月CPI同比涨幅创出3.2%的10个月高位，一度让部分市场人士感到恐慌，担心物价再度抬头。但今日出炉的3月CPI和PPI同比数据均低于预期，环比来看也走势也双双保持平稳，都意味着通胀压力可控，尤其今年上半年更无需担忧。

国家统计局数据显示，3月CPI环比下降0.9%，为去年10月以来首度下降，且至少是过去一年来最大单月环比降幅。其中食品价格环比下降2.9%；非食品价格同比上涨1.8%，环比上涨0.1%，也表明非食品领域价格上涨压力有限。

“CPI低于预期最主要原因是食品价格大幅回落，特别是3月下旬猪肉价格的加速回落，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称，“在经济整体弱复苏的情况下通胀不是今年主要矛盾，维持全年3%左右的判断。”

统计局数据并显示，中国一季度CPI同比上涨2.4%，远低于3.5%的全年控制目标；当季PPI同比下降1.7%。

李慧勇认为，现在通胀问题不大，但未来有不确定性。整体来看，未来除非经济强复苏大宗商品价格暴涨，目前的通胀应该和经济温和复苏匹配的，不用太多担心。

“通胀比预期低很多，肉禽价格下降，(禽流感)疫情又是雪上加霜，导致价格跌得很猛，”安信证券高级宏观分析师尤宏业评价称，“短期来看，通胀已经不是问题。“

他并认为，3月CPI的2.1%同比增速是很低的水平，不见得能维持得住，但大涨可能也不大，更可能是小幅往上走的趋势。

中国央行此前召开的货币政策委员会第一季度例会曾表示，当前中国经济金融运行总体保持了稳定增长态势，物价形势基本稳定，但未来走势仍存在一定不确定性。将综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

**经济弱复苏，货币政策料维持现状**

“改革”是中国新一届习李政府最常提到的一个词，目前中国正步入改革攻坚阶段，经济潜在增速下降是不争的事实，本轮经济复苏注定步伐将缓慢而温和。虽然3月PPI环比持平，但同比降幅再度扩大，就是经济增长动力不强的证据。

“PPI的弱势说明经济动力不强。一季度数据市场预期已经充分反应，即不会有太多惊喜，仍然维持弱势格局，”尤宏业称，“如果政府立志转型不搞基建，而企业投资又一时难以起来的话，经济疲软的时间段可能会拉长。”

中国近期还将公布一季度GDP，以及3月投资、消费和生产数据。路透调查显示，中国一季度经济增速料将加快至8%，这主要是受到出口和投资增长的带动，经济连续第二个季度出现回升。但工业和消费依然乏力，加上宏观经济先行指标PMI传递出的讯息，表明经济处在弱复苏态势。

亚洲开发银行最新将中国2013年经济增长率预估上调至8.2%(此前预估为成长8.1%)，2014年料成长8.0%。中国国家主席习近平此前曾表示，当前和今后一个时期，中国经济将继续保持健康发展势头，国内需求特别是消费需求将持续扩大，对外投资也将大幅增加。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌亦认为，PPI仍然处于偏冷的区间内，一方面说明上游通胀压力仍然不大，同时也说明中国产业尤其是上游产业仍然有供大于求的局面。为了使工业尤其是中上游的工业状况改善，必须在支持内需方面，尤其是在投资必须的基建项目的后续方面政策上要加大力度，使得企业的需求有所改善。

“通胀CPI低于预期，说明2月份通胀回升是临时性的反弹，中国通胀并非主要的宏观风险，”他说，“这个低于预期的通胀数据，为未来几个季度保持中性到偏宽的货币政策的力度留下了充裕的空间。”

今日中国人民银行公开市场继续仅进行28天期正回购操作，规模与上周同期持平，不过考虑今日合计有逾400亿元人民币正回购和央行票据到期资金回流银行间市场，所以公开市场整体呈现温和净投放。

光大银行首席宏观分析师盛宏清认为，未来三个月通胀估计在2.0-2.8%之间，全年在3.05%左右。猪流感和禽流感疫情对肉制品价格的下拉作用是很大的，而且随着天气转暖瓜果蔬菜价格也会下来，未来食品价格不会成为通胀很大的推手。