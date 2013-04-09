中国汇市：人民币早盘随中间价稍涨，日圆贬值或仅减缓升值速度

* 人民币即期跟随中间价稍涨
* 结汇压力仍大，交投沉闷
* 日圆贬值可能仅放缓人民币升值步伐
* 通胀数据令美元掉期升水走低
路透北京4月9日 - 人民币兑美元即期 周二随中间价微涨。虽然日圆贬势持续并逼近100日圆/美元大关，但人民币中间价仍走升十余点。交易员认为日圆贬值可能仅影响到人民币升值步伐，日间结汇压力仍然沉重，与涨停价位差距进一步缩窄，交投依然沉闷。
“市场是死的，缺少方向指引。开盘沉闷，跟随中间价，只有几个点的波动。”上海一外资银行交易员表示。
上海一股份行交易员则表示，日圆贬值有利于日本的通缩和出口，但由于其出口产品和中国出口产品的结构不太一样，可能影响没有这么大，“但是日圆贬值对人民币最近升值的步伐多多少少还是会有影响的。”
北京时间12:13，人民币兑美元即期报6.2026元，上日收报6.2033元。今日人民币兑美元中间价 为6.2639元，上日中间价为6.2650元。
上述外资行交易员并称，今天出来的3月份居民消费价格指数(CPI)低于预期，显示通胀压力不大，预期央行未来一段时间不会收紧货币政策。受该数据影响，美元兑人民币掉期升水走低，但料未来下降幅度有限。
北京时间11:50，1年期美元兑人民币掉期 升水成交于940点，较前日收盘965点下跌。
中国3月CPI同比涨幅由上个月创下的10个月高位如期回落，并低于市场预期，预示短期内通胀或不足虑，政策上控通胀的压力亦不大。
日圆兑美元和欧元周二进一步跌至数年低点，因日本央行大举抗击通缩让市场认为有充分理由抛售日圆。电子交易平台(EBS)上美元一度高见99.67日圆，是2009年5月以后最高水平，稍后美元因逢获利了结而稍稍回落，最新报99.25日圆，日内下跌0.1%。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2825/00，上日尾盘为6.2920。
北京时间12:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1948/57元，上一交易日尾盘报6.1963元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李然/李航; 审校 杨淑祯)