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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 10:02 BJT

中国数据：3月出口同比增长10%，进口增长14.1%--海关

路透北京4月10日 - 中国海关周三公布，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，路透
调查预估原本分别为增长10.5%和5.2%。
    
    3月贸易逆差为8.8亿美元，路透调查预估中值为顺差154亿美元。
    
    海关数据并显示，一季度累计出口同比增长18.4%，进口同比增8.4%，累计贸易顺差430
.7亿美元。
    
    3月贸易数据详情如下:        
 指标             3月实际   3月预估中     区间     上月   上年同
                     值         值                          期
 出口(%)             10        10.5     -5.4~20.0  21.8     8.9
 进口(%)            14.1       5.2      -7.7~12.3  -15.2    5.3
 贸易顺差(亿美元    -8.8       154      -230~222    153    53.5
 )                                                        
 
    浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)
    欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选.(完)

 (发稿 乔艳红/宿泱韫; 审校 黄凯)
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