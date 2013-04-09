美国与加拿大经济指标预测--4月10日－4月17日****

欧元债市：葡萄牙及意大利公债收益率上扬，因欧洲央行缩减买债
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透4月10日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 4月8日当周 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 4月5日当周 -- 790.7 再融资指数 -- 4,189.0 1800 美联储公开市场委员会(FOMC)发布3月19-20日会议记录 2000 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字1,125 赤字2,040 4月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大新屋价格指数 2月 +0.2% +0.1% 1230 美国进口物价(较前月) 3月 -0.5% +1.1% 出口物价(较前月) +0.1% +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月6日当周 36.5 38.5 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.425 续请失业金人数(万人) 3月30日当周 306.6 306.3 -- 美国ICSC连锁店销售 3月 -- +1.7% 4月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.2% +0.7% (较上年同期) +1.4% +1.7% 扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 美国零售销售(较前月) 3月 持平 +1.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +1.0% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初 78.5 78.6 值 现况指数 89.5 90.7 预期指数 70.0 70.8 1400 美国企业库存(较前月) 2月 +0.4% +1.0% 1430 美国ECRI一周领先指标 4月5日当 -- 129.2 周 * 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 2月 -- 净流入1,10 9 外资买入美国公债(亿美元) -- 323 1400 美国NAHB房屋市场指数 4月 45 44 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月13日当周 -- +0.7% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.7% (较上年同期) +1.7% +2.0% 扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.0% +2.0% 1230 美国实质所得(较前月) 3月 -- -0.2% 1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 92.4 91.7 美国建筑许可年率(万户) 94.3 93.9 1230 加拿大制造业销售 2月 -- -0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月13日当周 -- +2.5% 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.3% +0.8% 产能利用率 78.4% 78.3% 制造业产出 +0.3% +0.6% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 3月 -- +0.2% 4月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 4月12日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1400 加拿大央行利率决定 -- -- 1.00% 1800 美联储褐皮书 （完）
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小