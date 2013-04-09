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市场报道 | 2013年 4月 10日 星期三 07:43 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月10日－4月17日****

路透4月10日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  

    * 4月8日当周
    
 4月10日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                           4月5日当周         --       790.7
          再融资指数                                                    --     4,189.0
 1800     美联储公开市场委员会(FOMC)发布3月19-20日会议记录
 2000     美国联邦预算(亿美元)                              3月  赤字1,125   赤字2,040
    
 4月11日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     加拿大新屋价格指数                                2月      +0.2%       +0.1%
 1230     美国进口物价(较前月)                              3月      -0.5%       +1.1%
             出口物价(较前月)                                        +0.1%       +0.8%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               4月6日当周       36.5        38.5
          初请失业金人数四周均值(万人)                                  --      35.425
          续请失业金人数(万人)                      3月30日当周      306.6       306.3
 --       美国ICSC连锁店销售                                3月         --       +1.7%
    
 4月12日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   3月      -0.2%       +0.7%
                              (较上年同期)                           +1.4%       +1.7%
             扣除食品与能源的核心PPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
                             (较上年同期)                            +1.7%       +1.7%
 1230     美国零售销售(较前月)                              3月       持平       +1.1%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                               持平       +1.0%
 1355     美国路透/密西根大学消费者信心指数              4月初        78.5        78.6
                                                   值                       
                               现况指数                               89.5        90.7
                               预期指数                               70.0        70.8
 1400     美国企业库存(较前月)                              2月      +0.4%       +1.0%
 1430     美国ECRI一周领先指标                        4月5日当          --       129.2
                                                   周                       
 
    * 4月15日当周
    
 4月15日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1300     美国整体资本净流入(亿美元)                        2月         --  净流入1,10
                                                                                     9
          外资买入美国公债(亿美元)                                      --         323
 1400     美国NAHB房屋市场指数                              4月         45          44
    
 4月16日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           4月13日当周         --       +0.7%
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   3月      +0.1%       +0.7%
                              (较上年同期)                           +1.7%       +2.0%
             扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
                                 (较上年同期)                        +2.0%       +2.0%
 1230     美国实质所得(较前月)                              3月         --       -0.2%
 1230     美国房屋开工年率(万户)                            3月       92.4        91.7
          美国建筑许可年率(万户)                                      94.3        93.9
 1230     加拿大制造业销售                                  2月         --       -0.2%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         4月13日当周         --       +2.5%
 1315     美国工业生产(较前月)                              3月      +0.3%       +0.8%
             产能利用率                                              78.4%       78.3%
             制造业产出                                              +0.3%       +0.6%
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       3月         --       +0.2%
    
 4月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                          4月12日当周         --          --
             再融资指数                                                 --          --
 1400     加拿大央行利率决定                                 --         --       1.00%
 1800     美联储褐皮书                                                                
    （完）

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