《即时观点5》中国3月出口稳增进口超预期，外贸平衡趋势显现

路透北京4月10日 - 中国海关周三公布，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%。进口超预期增长导致3月出现贸易逆差8.8亿美元。分析师预计今年进出口增速在去年低位基础上有所恢复，且外贸格局更趋平衡。

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主要数据:

* 3月出口同比增长10%（路透预估为10.5%）

* 3月进口同比增长14.1%（路透预估为增长5.2%）

* 3月贸易逆差8.8亿美元(路透调查中值为顺差154亿美元)

* 经季节调整后中国3月出口同比增长13.5%,进口同比增长23.7%

* 经季节调整后中国3月出口环比增长11.8%,进口环比增长20.2%

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以下为分析师评论:

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽：

出口增速大致符合预期，之前两个月的速度不可持续，现在是回到正常水平。未来几个月还可能遭遇逆风，增速不太可能超过当前水平，因为美国二季度经济增速会比一季度弱，而且中国制造业PMI新出口订单表现也不是特别强。

进口超过预期，但更倾向于从季度数字来分析。和去年三四季度相比，今年一季度进口是在稳步回升。这也从侧面说明，经济尤其内需的确是复苏了，但力道偏弱。因此进口在3月基础上进一步上升的可能性很小，4月增速或许还会下降。3月进口是对2月的补偿，并不是一种趋势。

3月出现逆差也不意外，因为中国一季度往往会有1个月是赤字，而且3月赤字很小几乎是平衡。再加上和去年一季度相比，今年一季度顺差增幅还是挺大的。因此3月赤字是暂时的，不用关注太多。

--交通银行金融研究中心研究员 陈鹄飞：

出口和预期差别不大，对日本和欧盟出口同比有所下滑，这和塞浦路斯问题以及日圆贬值有关；但对美国、东盟和香港都有增长，主要是因为全球经济在复苏。

进口确实超越市场预期，金额也创下单月历史新高，主要原因可能和春节过后企业开工加速、采购增加，推动进口大增有关。另外，机电产品出口增幅较大，意味着来料进料加工进口增速也在增长。综合来看，二季度制造业向好的预期是可以确定的。

进口增加可能和人民币升值有关系，进口商有加快进口的动力。

展望未来，预计出口增速会进一步回暖；同时国内制造业预期向好，微观企业进口力度会加大。预计今年外贸再平衡将进一步显现，顺差占GDP比重会进一步下降。

--国家信息中心首席经济师 范剑平：

3月进口数据高于1、2月，说明中国内需在逐步增强，因为1、2月中国进口太低。

出口10%的数据，我认为更真实一些，因为1、2月当时出口数据很高，但是与海运的货运量，和主要出口地区的用电量不匹配，因此大家都怀疑是不是为了让热钱流入中国而做的假贸易的数据。由于最近查得比较严，因此3月份数据更真实正常。

外围环境看，中国外贸特别大的增长也不大可能，3月份达到10%的出口，在中国、世界经济都是一个弱复苏的格局背景下，中国有如此表现已经很不错了。

因为1、2月大幅度的顺差，3月出口数据更真实，进口又上来了，因此出现逆差并不意外，把一季度累积起来才科学，个别月份顺差逆差的意义不大。

一季度数据表明中国是一个弱复苏的格局。国家经济复苏强劲更多看进口，一季度中国进口不温不火，大体和我们工业增长和国内生产总值（GDP）增长比较匹配。

--兴业银行资深经济学家 鲁政委：

出口基本符合预期，之前的高出口终于现出原形。这说明出口增速开始回落，未来20%以上的增速是不可能了，预计都将在10%上下的水平。

而进口确实超出预期，可能是前几个月的进口太低了，国内库存消耗得差不多了，所以单月大增。但是不能因为这个数据做出国内投资已经大幅增长的判断。主要是前几个月的进口实在太低了。

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩：

就进口数据来看，比较积极，跟经济弱复苏是匹配的，当然也有季节性因素，上半年的进口通常较为强劲。

10%的出口增速不算低，在台湾、韩国等经济体出口负增长的情况下，中国出口仍保持一定增速，一方面说明欧美经济在复苏之中，另一方面也可能存在套利因素的影响。如果仅从基本面因素看，中国今年进出口增速预计在9-10%，套利因素则会加剧数据的波动性。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

数据不错。此前相对于韩国、中国台湾和越南，大家猜测中国1-2月份出口可能有较大水分，市场预期3月会有相当幅度的回调，但10%的增幅相对还是偏强势，这样也验证了之前预计的趋势，即今年出口整体会比去年的趋势值有所回升。

进口数据方面，从3月下旬开始，内需有一定恢复趋势，无论从产品价格还是工程机械销量都可以看出开工从3月下旬逐步启动，如果3月进口能有14%的增长，那么接下来内需数据应该相对还是偏乐观，预计4月进口数据应该会继续复苏。

整体来看，今年进出口增长料将有10-15%的趋势，较去年明显呈现底部恢复状态。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

3月进口的大幅增加有几个原因。中国国家主席习近平在博鳌论坛上明确表示，中国未来五年要进口约10万亿美元的产品。这显示了新一届政府在国际贸易的大家庭中，中国要增加需求的重要政策取向。

从短期因素看，新一届政府上台，各项投资开始落实。也表明了中国经济温和复苏的态势仍在延续。同时，季节性因素也是一个比较重要的原因。

逆差8.8亿美元其实是接近贸易均衡水平。小幅逆差其实对中国的整体贸易形势是有好处的，长期大幅的贸易顺差一直是其他国家对中国发动贸易战的一个重要口实，而小幅逆差表明中国政府为实现贸易平衡做出了努力。

小幅逆差可能会减轻人民币持续升值的压力，但仅凭一两个月的贸易数据，还不足以影响人民币汇率的整体走势。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

在国内经济弱复苏格局下，进口超预期上升，或是资金国际流动的结果。人民币升值已近尾声，前几年流入的国际资本已积累不少收益，借助贸易渠道实现资金流出，已越来越多。

相关背景:

--中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛发表讲话称，当前和今后一个时期，中国经济将继续保持健康发展势头，国内需求特别是消费需求将持续扩大，对外投资也将大幅增加。

--中国商务部部长高虎城日前表示，当前进一步扩大出口面临很大压力，面对外部经济环境的不确定性，今年将力争稳定外需市场，实现外贸增速不低于国内生产总值(GDP)增长速度，并加快转方式调结构，提升外贸质量。

--中国商务部公布，2012年中国遭遇贸易救济调查77起，涉案金额大幅上升至277亿美元，同比分别增长11.6和369%。在主要发达经济体经济复苏缓慢、失业率居高不下之际，中国面临的贸易摩擦已经呈现常态化、复杂化趋势。