《Saft专栏》日本央行大举印钞，却可能事与愿违

**效果溢出**

就像美国的量化宽松政策一样，观察央行政策影响的真正地点是在金融市场。

日本央行将成功压低日圆汇价和日本公债收益率。这有利于出口商，而很多依赖于收入的投资者则要遭殃。此举还将推高日本股市 --至少能在一定程度上起到这种效果，因为人们的风险胃纳会上升。

如果这次大举印钞的政策不能推动资金在日本经济当中流通，这些货币就将躺在银行存款、保险公司和退休基金账上。银行、保险公司和退休基金都得考虑如何处置这些资金。

很多人对超额收益的渴望将不可避免的日益上升，从而选择投资收益更高的海外债市，虽说这也会带来额外的汇率波动风险。

这将帮助降低一些地方的利率，如法国、美国和巴西等新兴市场，而且会格外受到欧元区的欢迎，或许这能在一定程度上解释日本央行此举未在亚洲之外招致太多批评的原因。

更加坚定决心的日本央行在抗击通缩时可能困难重重，但风险更高的市场将受到支撑。高收益债券和股票价格应该会受到资金稳定流出日本进入其它市场的支撑。

从某种意义上说，这是好消息。增加货供将小小帮助日本，并使刺激效果遍撒各处。

真正的问题在于金融市场与全球实质经济持续脱节，而且裂痕越来越大。

日本很可能会进入牛市，但重振经济的努力恐怕会付诸东流。(完)