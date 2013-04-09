中国股市：沪综指小幅收升终结四连跌，通胀回落稍振人气但观望气氛难改

路透上海4月9日 - 中国股市沪综指周二收市小幅上涨。分析师指出，大盘在连跌四天后本身存在技术性反弹需要，今日甫公布的通胀数据如期回落且低于预期，这些都给大盘找到反弹的理由；但经济弱复苏趋势未改，令投资者很难鼓起做多勇气，盘中观望气氛仍浓.

沪综指 收报2,225.775点，涨14.183点或0.64%。上海A股今日成交额为729亿元人民币，上日为735亿元。

“CPI数据是不错，但PPI还不好，显示经济需求不振，...你看今天成交量还是较低，大家都在观望啊！”申银万国资深分析师钱启敏指出。

中国3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅为2.1%，由上个月创下的10个月高位如期回落，并低于市场预期，预示短期内通胀或不足虑。而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.9%，连续13个月负增长，且3月同比跌幅进一步扩大，显示内需仍较疲弱，经济复苏温和。［ID:nL3T0CW0D9］

钱启敏并预计，短期内大盘可能会在2,200点附近继续盘整，向下突破的概率较大。

沪深300指数 收涨0.69%，报2,489.430点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,482.2点，涨0.47%，成交量为808,767手。(完)