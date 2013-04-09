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债券 | 2013年 4月 9日 星期二 14:17 BJT

欧元债市：德债期货开低，美国财报季开局良好引发德债获利了结盘

美国铝业 周一公布优于预期的季度获利，打击对低风险资产的胃纳。

德债期货 跌15个跳动点至145.93，上周五曾高见146.54。

“升至这些较高水准的危险，就是当欧洲有一两天消息平淡，就会有些回落，”一交易商称。(完)

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(编译 王冠中; 审校 王兴亚)

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