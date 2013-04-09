欧元债市：德债期货开低，美国财报季开局良好引发德债获利了结盘

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
美国铝业 周一公布优于预期的季度获利，打击对低风险资产的胃纳。
德债期货 跌15个跳动点至145.93，上周五曾高见146.54。
“升至这些较高水准的危险，就是当欧洲有一两天消息平淡，就会有些回落，”一交易商称。(完)
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(编译 王冠中; 审校 王兴亚)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。