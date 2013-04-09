中国债市：利率互换曲线趋平坦，主受3月通胀数据低于预期推动

路透北京4月9日 - 中国人民币利率互换 周二曲线趋平坦化。交易员表示，受3月通胀数据低于预期推动，IRS早盘一度全线下行，但此后震荡收窄，短端最终基本不脱上日水平，而长端较周一尾盘略低约1-2个基点（bp）。

交易人士并指出，虽然今日数据预示短期内通胀或不足虑，不过期待未来货币政策因此转向宽松料概率较弱，这在一定程度上限制了IRS下行的空间。机构关注点转向明日及下周公布的月度外贸数据及一季度国内生产总值（GDP）。

“3月CPI确实低，早晨(IRS)一年的曾经下到3.26%，五年的到过3.57%，不过通胀回落这个我觉得市场已经press in（提前反应），后来IRS又回来了短的（较昨天）基本没怎么动，五年的下了1-2个点。”北京一银行交易员称。

中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于路透调查中值的上涨2.4%。分析师指出，目前的通胀应该和经济温和复苏互相匹配，毋需太多担心，货币政策料以静待变。

中国国家统计局将于15日(下周一)公布一季度国内生产总值(GDP)。 路透综合20家机构预估中值显示，中国一季度经济增速料将加快至8%，这主要是受到出口和投资增长的带动，经济连续第二个季度出现回升。但工业和消费依然乏力，加上宏观经济先行指标PMI传递出的讯息，表明经济处在弱复苏态势。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------ 周二 3.1925/3.2925 3.2240/3.3160 3.3910/3.4800 3.5550/3.6460 3.5575/3.8750 周一 3.2000/3.3000 3.2300/3.3190 3.3840/3.4780 3.5340/3.6300 3.5300/3.8600 ------------------------------------------------------------------------------------

-0.0075/-0.0075 -0.0060/-0.0030 +0.0070/+0.0020 +0.0210/+0.0160 +0.0275/+0.0150

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。