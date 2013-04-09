表格：LME金属库存最新变化--4月9日

投行观点：摩根大通目标价从94美元上调至102--Jefferies
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路透伦敦4月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 587,550 +8,150 锡 14,450 +35 铅 260,400 -150 锌 1,141,825 -7,125 铝 5,203,150 -9,825 镍 166,788 -78 铝合金 75,200 持平 NASAAC 141,620 -560 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCK <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STOCK <0#MPBSTX-LOC S> -GRD> S> -GRD> 铝 <MAL-STOCK <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STOCK <0#MSNSTX-LOC S> -GRD> S> -GRD> 锌 <MZN-STOCK <0#MZNSTX-LOC 铝合金 <MAA-STOCK <0#MAASTX-LOC S> -GRD> S> -GRD> 镍 <MNI-STOCK <0#MNISTX-LOC NASAA <MNA-STOCK <0#MNASTX-LOC S> -GRD> S> -GRD> (编译 田建华; 审校 王洋)
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