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货币新闻 | 2013年 4月 9日 星期二 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月9日

路透伦敦4月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种      最新库存         变动
   铜        587,550       +8,150
   锡         14,450          +35
   铅        260,400         -150
   锌      1,141,825       -7,125
   铝      5,203,150       -9,825
   镍        166,788          -78
 铝合金       75,200         持平
 NASAAC      141,620         -560
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据    库存分布       品种     库存数据    库存分布
 铜    <MCU-STOCK  <0#MCUSTX-LOC       铅  <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC
       S>          -GRD>                           S>          -GRD>
 铝    <MAL-STOCK  <0#MALSTX-LOC       锡  <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC
       S>          -GRD>                           S>          -GRD>
 锌    <MZN-STOCK  <0#MZNSTX-LOC   铝合金  <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC
       S>          -GRD>                           S>          -GRD>
 镍    <MNI-STOCK  <0#MNISTX-LOC    NASAA  <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC
       S>          -GRD>                           S>          -GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 王洋)

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