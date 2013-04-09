欧洲汇市：英镑兑美元持稳，静待经济数据以寻觅经济体质线索

投行观点：摩根大通目标价从94美元上调至102--Jefferies
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“市场无疑会欢迎工业生产回暖，这是英镑今日主要关注的数据。第一季经济是否萎缩存在很大不确定性。”FxPro外汇分析师Simon Smith称。
英镑兑美元 日内接近持平报1.5250美元。
法国巴黎银行分析师在向客户的报告中称，预计工业生产和制造业产出都会超过预期，分别上涨1.5%和1.0%，但是英镑的任何涨势都会是暂时的。
欧元兑英镑 上涨0.1%至0.8530英镑，持于4月1日所创的两个半月低点0.84115英镑之上。
FxPro的Smith称，在日本央行上周积极放宽货币政策之后，日本投资者寻求海外高收益率资产，欧元得到一些支撑。
周二英镑兑日圆 创出三年半高位152.07日圆。(完)
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