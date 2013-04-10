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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 10:39 BJT

新债招标：中国一年固息国债利率2.62%，略高于预测均值--业内人士

路透上海4月10日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币一年期固息国债，中标利率为2.62%，略高于此前2.59%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为2.70%，投标倍数为1.32倍。

今日招标新债为财政部今年第七期记账式附息国债，到期一次还本付息，采用混合式招标方式，标的为利率。进行甲类成员追加投标。4月11日开始计息，4月11日至4月15日进行分销，4月17日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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