英国经济：央行MPC委员费希尔称经济仍需央行进一步购买资产支撑

路透伦敦4月9日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔称，英国经济仍需要央行进一步购买资产支撑，尽管有一些迹象显示经济在两年成长停滞之后今年应会回升。

“虽然贷款融资计划(FLS)将在今年余下的时间内带来深远影响，但我们仍需要量化宽松政策在某种程度上支撑经济，以确保我们能够度过这个时期，”费希尔在苏格兰报纸Herald周二刊登的采访中表示。