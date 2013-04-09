英国经济：央行MPC委员费希尔称经济仍需央行进一步购买资产支撑

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月9日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔称，英国经济仍需要央行进一步购买资产支撑，尽管有一些迹象显示经济在两年成长停滞之后今年应会回升。
“虽然贷款融资计划(FLS)将在今年余下的时间内带来深远影响，但我们仍需要量化宽松政策在某种程度上支撑经济，以确保我们能够度过这个时期，”费希尔在苏格兰报纸Herald周二刊登的采访中表示。
三名MPC委员曾在2月和3月时投票支持央行进一步购买资产，费希尔就是其中之一。(完) (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。