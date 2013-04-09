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债券 | 2013年 4月 9日 星期二 16:32 BJT

英国经济：央行MPC委员费希尔称经济仍需央行进一步购买资产支撑

路透伦敦4月9日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔称，英国经济仍需要央行进一步购买资产支撑，尽管有一些迹象显示经济在两年成长停滞之后今年应会回升。

“虽然贷款融资计划(FLS)将在今年余下的时间内带来深远影响，但我们仍需要量化宽松政策在某种程度上支撑经济，以确保我们能够度过这个时期，”费希尔在苏格兰报纸Herald周二刊登的采访中表示。

三名MPC委员曾在2月和3月时投票支持央行进一步购买资产，费希尔就是其中之一。(完) (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)

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