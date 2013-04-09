更新版 1-中国货币市场：回购利率多小跌，公开市场小幅净投放短期预期尚可

(新增收盘报价及成交量等数据)
路透北京/上海4月9日 - 中国银行间资金市场周二早盘主要期限回购利率 多小跌。市场人士表示，公开市场单日小幅净投放，资金供求平衡；虽然面临财税缴款扰动，但机构短期资金预期尚可。
“今天资金情况正常，比较平衡，”北京一国有银行交易员称，“缴税可能会有波动，但也没啥特别的，影响可控。外汇流入的情况应该不错，存款准备金的钱下周也能回来一些。”
此前现券收益率或已提前消化了利好预期，亦减少了资金需求。华中地区一银行交易员即表示，“我们最近都在出券，觉得利率差不多到底了。交易时段不停就先不休息，卖货呢！”
中国人民银行公开市场周二继续仅进行28天期正回购操作，规模与上周同期持平，不过考虑今日合计有逾400亿元人民币正回购和央行票据到期资金回流银行间市场，所以公开市场整体呈现温和净投放。
据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
今日银行间市场质押式回购总成交量约7,773.94亿元，较上日的7,503.1亿元稍增；其中隔夜品种成交6,749.17亿元，上日为5,988.68亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购
其中:隔夜 2.1485 2.1864 -3.79 6,749.17
七天 3.2704 3.2838 -1.34 631.34
14天 3.1442 3.0956 +4.86 196.41
上交所债券回购
其中:一天 2.0500 2.4500 -45.00 1,589.21
七天 2.8300 3.0950 -24.50 150.88
14天 3.0000 3.0800 -8.00 20.91
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1697 2.2000 -3.03 --
七天 3.2900 3.2800 +1.00 --
14天 3.1000 3.0900 +1.00 --
shibor
其中:隔夜 2.1400 2.1808 -4.08 --
七天 3.2880 3.2790 +0.90 --
三个月 3.8812 3.8818 -0.06 --
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(发稿 曹巍浩/边竞；审校 林高丽)