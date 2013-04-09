伦敦美债：公债价格变动不大，受本周标债影响

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
美国10年期公债 收益率大体持稳，报1.75%。周五触及去年12月以来最低1.68%，此前公布的美国就业数据不及预期。
五年期美国公债收益率 持平报0.71%，美国30年期公债 收益率上涨1.5个基点至2.93%。
本周稍晚投资者将会研读美联储的最新会议记录，以搜寻官员考虑撤出超级宽松货币政策的信号。
“(焦点)是会议记录和零售销售数据，会议记录可以令我们洞察可能逐步撤出量化宽松的时机，而零售销售数据可以表明是否消费者在3月表现出韧性。”RIA Capital Markets的债市分析师Nick Stamenkovic称。
“在此之前，我想公债将很可能囿于区间交投，并受风险市场走势影响。”(完)
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(编译 王冠中/田建华; 审校 孙茉莉/王洋)
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路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。