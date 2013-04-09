伦敦美债：公债价格变动不大，受本周标债影响

美国10年期公债 收益率大体持稳，报1.75%。周五触及去年12月以来最低1.68%，此前公布的美国就业数据不及预期。

五年期美国公债收益率 持平报0.71%，美国30年期公债 收益率上涨1.5个基点至2.93%。

本周稍晚投资者将会研读美联储的最新会议记录，以搜寻官员考虑撤出超级宽松货币政策的信号。

“(焦点)是会议记录和零售销售数据，会议记录可以令我们洞察可能逐步撤出量化宽松的时机，而零售销售数据可以表明是否消费者在3月表现出韧性。”RIA Capital Markets的债市分析师Nick Stamenkovic称。

“在此之前，我想公债将很可能囿于区间交投，并受风险市场走势影响。”(完)

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