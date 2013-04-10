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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 13:35 BJT

台股业绩：台积电3月合并营收441.3亿台币，较去年同期成长18.9%

路透台北4月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周三公布，3月合并营收为441.3亿台币，较上年同期成长18.9%，较上月则成长7.2%。

台积电此前表示，预估第一季合并营收在1,270-1,290亿台币，上季为1,313.1亿。

该股今日收高0.82%，报98.3台币；大盘加权股价指数 则收高0.31%。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2013年3月 441.3 +7.2 +18.9

2013年2月 411.8 -13.2 +21.5

2013年1月 474.4 +27.7 +37.1 (完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(here)

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台股业绩,请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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