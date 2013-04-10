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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 17:54 BJT

台股业绩: 鸿海3月合并营收为2,603.83亿台币,同比大幅衰退27.3%

路透台北4月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周三公布，今年3月合并营收为2,603.83亿台币，较上年同期大幅衰退27.3%。

鸿海上年同期营收为3,580.54亿台币。

该股今日收高0.12%，报80.6台币；大盘加权股价指数 则收高0.31%，报7,752.80点。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2013年3月 2,603.83 +10.77 -27.3

2013年2月 2,350.6 -25.03 -22.1

2013年1月 3,135.27 -- -8.19 (完)

参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(www.foxconn.com.tw/)

参看鸿海相关新闻,请点选2317.TW-CMN (记者 董永年; 审校 林高丽)
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