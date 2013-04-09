更新版 1-台湾货币市场：短率仍在低位，期初资金需求差

* 提存期初资金需求差

* 银行准备数字高

* 短率仍在低位 (更新拆款最新数字和存单发行金额)

记者 高洁如

路透台北4月9日 - 台湾银行间短率周二大致稳于低位。提存期才刚开始不久，银行资金需求颇低，而央行也减少隔夜短期资金的冲销，令市场资金持续充裕。

银行资金调度人员表示，提存期初由于先前整体市场累积了不小的积数，且目前也在提存期初，银行不急着在此刻拆借资金，货币市场的调度需求不强。

此外，他们也表示，预期今日央行虽会在例行的三种天期存单方面增加发行、净收回资金，不过短天期的隔夜存单发行方面则未如3月底时积极，冲销力道相当薄弱。

“央行冲销力道挺弱的，三种天期存单是一天多、一天少，但整体来讲还是少了一些，”一位公股银行资金调度人士说。

小型外商银行资金调度人士也表示，外商银行近期的台币资金需求也是相当差，除了央行的隔夜资金回收之外，需求也是少得可怜。

台币兑美元 周一急贬1.35角至逾八个月低位，周二收盘则微升1分。北韩(朝鲜)持续的威胁言论令韩元 盘中震荡拉锯，近来紧跟韩元走势的台币同样陷入胶着，今日主交投区只限极窄区间，静待本周余日朝鲜半岛情势厘清，并在周四南韩央行利率决策前观望以对。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同。今日区间在0.295-0.40%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.44%，同于上日。

**短票利率**

票券商指出，今日短票量少，但银行的买气还是很高。不过也因短票的金额不大，票券商目前暂时将短票利率止稳于0.7%左右，稍稍顾及银行客户的心理需求。

〞利率还是先僵在0.7%左右，先看看再说。〞一位大型票券商交易员表示。

30天短票利率主要成交区间在0.70%，与上日相似。

台湾央行周二公布，今日共发行1,005.1亿台币存单，若相较存单到期金额期700.10亿，存单发行余额增305亿。

本周央行存单到期总额8,345.25亿台币，本周余日存单到期情况分别为：周三1,530亿、周四826亿以及周五713.15亿台币。

拆款中心资料 显示，周二当日超额准备为负78亿台币；累计超额准备为2,637亿台币，加计前期1%的超额准备为3,152亿台币。

**公债RP利率持平既有区间**

公债与公司债附买回(RP)成交利率周二表现持平。部分交易商表示，近期台币随亚币竞贬，资金汇出恐将影响货币市场资金情势，令市场操作转趋观望；本周RP利率料将先维持在既有区间不变，后续关注央行冲销力道再行调整。

交易商指出，旬初市场资金偏向宽松，不过市场忧心台币急贬恐波及货市资金稳定，市场观望气氛转浓，加以RP券源持续短缺，成交多以到期续作为主，近期RP利率区间低位再往下探的难度提高。

“(RP利率)压不下来了，压不动!”一大型券商交易员说。

另有一票券交易商则称，近日台股成交量萎缩，资金明显转流向货币型基金。公司债RP成交利率略往下移至0.71%，公债RP利率则持平在既有区间不变，目前RP单子都是到期续作，不再收新钱，资金调度以银行拆款为主。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.70%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.80%，上日亦同。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，区间高位略往下移。