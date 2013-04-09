版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 9日 星期二 17:33 BJT

伦敦金1030定盘价为每盎司1,572.50美元，上日纽约收盘为1,573.09美元

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐