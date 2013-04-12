《台湾金融市场一周展望》美股乖离过大有拉回风险，料对台债多头形成保护

* 观察美国股市何时反转以及日圆何时贬破100大关

* 排除禽流感与朝鲜局势变数，金融市场应以横向整理为主

* 台股料在季线上下摆荡，台债短券在月季线间整理

记者 董永年

路透台北4月12日 - 第二季才开始，美国公布的3月ISM(供应管理协会)制造业指数与非农就业数据，让台湾金融市场从景气可望迈入复苏坦途的梦境警醒。展望下周，美国企业财报数据能否支撑频创新高的美股指数，日圆兑美元来到100关卡后会不会续贬，都将是牵动市场走向的重要观察指标。

惟纵然美国财报不佳，日圆续贬的假设情境都发生，投资人对风险性资产也无需全然悲观，因为美、欧、日大国的宽松政策，将仍是景气颠簸迈向复苏过程中，提供下档支撑的有力工具。

由于下周消息面大致将处于空窗期，盘势将由技术面与资金面主导，若排除禽流感与朝鲜局势等非经济变数，无论股汇债市皆难脱横向整理格局。预料台股加权股价指数 会在7,850季线上下100点空间震荡，公债的热门指标五年券102/2殖利率 也会在0.95%附近的季线与1.0%的月线间打转；台币兑美元 在29.850-29.980区间来回。

“美国经济数据与处于历史高点的股市，不太协调。”元大宝来投信副总刘兴唐说。

另一大型证券商债券部交易主管也认为，美股乖离过大，指数在高档本身就是压力，拉回修正的可能性不小。

刘兴唐指出，从全球资金流向观察，已从新兴市场流回美国一段时日，短线并有从股市转向债市的现象，显示风险性资金正在退场。

他认为，如果美国4月的ISM与非农就业数据还是不如预期，身为全球风险性资产投资明灯的美股就会拉回修正，但因为有庞大的资金支撑，因此回档幅度预料不会太大，约在5-10%。

不过凯基投顾董事长朱晏民指出，美国将进入财报周，但投资人似乎对获利增长的期待并不高。因此只要高于预期，或是差距幅度不要太大，将不至于触发大盘指数下滑，也有助于台股守稳季线。

美国供应管理协会日前指出，3月全国工厂活动指数从2月的54.2降至51.3。其中降幅多数缘自新订单，而新订单是未来增长情况的重要指标。劳工部公布3月非农就业岗位只增加8.8万个。 这一数字远低于市场预期的增加20万个，且比路透调查中最悲观的预估值还要低。

美国股市周四连升第四日，道指及标普500指数升至纪录高位，因就业市场数据正面及令人鼓舞的零售前景缓和近期对经济成长的担忧。

**公债长短端表现料各异**

对美股后市保守看待，也让表现相对疲弱的台股，难以找到上攻的理由，短线能以盘代跌，就算强势。对于台债而言，则为防止殖利率弹升提供了一道保护网。

此外，国际主要债市走势偏多，包括美国、日本以及德国指标10年公债殖利率都在年线附近甚或跌破年线，也有利台债殖利率维持在低档区间整理。

但是否能让台湾10年公债殖利率 跌向1.20%年线的关键，还是在于投资盘对于长券利率的保守看法是否扭转。

“寿险业因保单停售效应出现业绩悬崖，相较于去年高达2.4兆台币的保费收入，今年估计只有1.7-1.9兆，导致买券资金下降。”一大型票券商交易主管说。

交易商认为，市场对长券的疑虑，可能要等到23日的20年增额券102/3R标售结果公布后，才有改变机会。

不过市场充沛的资金供应，再加上公债附买回(RP)利率维持在低位，则令银行与票券商对短券需求相当殷切。

元大宝来证券债券部副总麦煦书认为，次级市场的短券已几乎被买完。预料在资金依旧浮滥下，最终还是会转而买进10年券，令中短券间的利差缩小。

他称，台湾债券市场有其特殊性，目前债券余额约有7.69兆台币。但对债券有投资需求的实质买盘，像寿险资金就有15.28兆，邮政储金有5.02兆，银行存款减掉放款后的资金有4.88兆，劳工退休基金则有1.51兆台币。

“这些人每天面对的问题,就是要把钱丢掉.若不能存定存,就只好买债券。”他说。

交易商认为，台债殖利率在历经大弹后的回档修正后，下周交投最热络的五年券，应该会在0.95%附近的季线与1.0%附近的月线间打转。至于10年券则要看股市的表现，若指数冲高至7,900点以上，10年券殖利率可能会回到1.30%以上，但区间将不脱在1.27-1.32%。

**日圆贬向100关卡，不利股债市**

美元/日圆 迈入100日圆新局的走势，也是牵动台湾金融局势的焦点。

台湾经济研究院六所所长杨家彦判断，未来两年日圆应该会维持在100出头附近。若假设成立，台币再贬值的空间也不会太大。因在过去三年，台币兑美元 多在29-30.5区间波动，因此纵然贬破30元关卡，再跌的空间也有限。

“有很多投资机构认为日圆会贬向110，甚至120，我认为可能性不大。”他说。

另一不愿具名的证券商债券交易主管认为，一旦100价位突破后，将很快会看到105。

一银行汇市交易员认为，虽然市场对美元/日圆触及100日圆关卡已有心理预期，但日圆尚未进一步表态，且与台币具比价效应的韩元 也同样持于当前区间，均令台币感到左右为难，在正式跌破100日圆关卡前，台币恐仍将区间整理。

无论日圆接下来会怎么贬，上述业内人士均认为，对台股与台债都没有正面帮助，因为资金只会流向美国等强势货币的国家债市与股市。

一银行资金调度人员就指出，近期日圆贬值幅度不小，带动了一小波外资汇出。部分外商银行已预告下周开始，资金情势由多转平，甚至可能出现资金拆入需求，这是否是短率止跌回升的契机，效应值得观察。