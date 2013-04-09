版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 9日 星期二 20:32 BJT

标题新闻：加拿大2月建筑许可增加1.7%，非住宅建设表现强劲--加拿大统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐