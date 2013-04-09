表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.060%，投标倍数为4.58

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透华盛顿4月9日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.060 中值 0.050 低值 0.040 投资 0.061
价格/得标 价格 99.995333 高值得标比率 45.50% 投标倍数 4.58 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,000,418,400 总投标 205,953,918,400 竞争性投标得标 44,698,348,000 非竞争性投标得标 302,070,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/04/11 到期日 2013/05/09 CUSIP码 912796AF6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。