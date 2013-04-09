表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.342%，投标倍数为3.24

投行观点：Athene Holding评级从表现与大盘一致上调至表现优于大盘--KBW
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透华盛顿4月9日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.342 中值 0.324 低值 0.257
价格 99.725644 高值得标比率 8.62% 投标倍数 3.24 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,223,900 总投标 103,603,712,500 竞争性投标得标 31,875,611,400 非竞争性投标得标 24,612,500 FED附加 0 一级交易商投标 80,658,000,000 一级交易商得标 20,674,813,600 直接投标 14,883,000,000 直接得标 5,152,650,000 间接投标 7,938,100,000 间接得标 6,048,147,800 发行细节 发行日 2013/04/15 到期日 2016/04/15 CUSIP码 912828UW8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选