表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.342%，投标倍数为3.24

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市

路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。