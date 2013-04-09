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市场报道 | 2013年 4月 10日 星期三 03:35 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米上涨，因回补空头及现货市场走强

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路透4月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨，交易商说，因现货市场走强，投资人在超卖技术情况下回补空头，及在周三美国农业部(USDA)4月供需报告出炉前调整头寸。

美国内布拉斯加州布莱尔一倍受关注的加工厂及乙醇厂的现货玉米价格跳升8美分，但一印第安纳州乙醇厂的玉米现货价格下跌3美分，内河码头的现货玉米价格跌2-4美分。

玉米上周下跌9.6%，且到上周五收盘时，玉米期价较3月27日美国农业部公布季度库存报告前一天回落了近15%。报告显示，截至3月1日，美国玉米库存较分析师平均预估值高出约4亿蒲式耳。

周一近月5月合约的九日相对强弱指标跌至22，该指标在30之下被视为超卖。

分析师平均预期，2012/13年美国小麦结转库存为7.27亿蒲式耳，高于3月农业部预估的7.16亿。玉米结转库存料为8.12亿蒲式耳，高于3月时预估的6.32亿。大豆结转库存料为1.36亿蒲式耳，高于3月时预估的1.25亿蒲式耳。

分析师表示，在公布远多于预期的3月1日库存数据后，农业部本周可能将年末美国玉米库存预估上调28%。

中国在下一个作物销售年度将可能进口创纪录的玉米，因中国将利用全球价格下跌的机会进口玉米，且之前中国作物受到潮湿及发霉天气影响，播种被推迟。

RBOB汽油 较乙醇 溢价为4.3美分，低于周一的4.5美分。

近月5月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为31。

5月玉米合约 升10-3/4美分，报6.44-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为349,148口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)

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