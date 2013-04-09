芝加哥期市：CBOT玉米上涨，因回补空头及现货市场走强

投行观点：Athene Holding评级从表现与大盘一致上调至表现优于大盘--KBW
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路透4月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨，交易商说，因现货市场走强，投资人在超卖技术情况下回补空头，及在周三美国农业部(USDA)4月供需报告出炉前调整头寸。
美国内布拉斯加州布莱尔一倍受关注的加工厂及乙醇厂的现货玉米价格跳升8美分，但一印第安纳州乙醇厂的玉米现货价格下跌3美分，内河码头的现货玉米价格跌2-4美分。
玉米上周下跌9.6%，且到上周五收盘时，玉米期价较3月27日美国农业部公布季度库存报告前一天回落了近15%。报告显示，截至3月1日，美国玉米库存较分析师平均预估值高出约4亿蒲式耳。
周一近月5月合约的九日相对强弱指标跌至22，该指标在30之下被视为超卖。
分析师平均预期，2012/13年美国小麦结转库存为7.27亿蒲式耳，高于3月农业部预估的7.16亿。玉米结转库存料为8.12亿蒲式耳，高于3月时预估的6.32亿。大豆结转库存料为1.36亿蒲式耳，高于3月时预估的1.25亿蒲式耳。
分析师表示，在公布远多于预期的3月1日库存数据后，农业部本周可能将年末美国玉米库存预估上调28%。
中国在下一个作物销售年度将可能进口创纪录的玉米，因中国将利用全球价格下跌的机会进口玉米，且之前中国作物受到潮湿及发霉天气影响，播种被推迟。
RBOB汽油 较乙醇 溢价为4.3美分，低于周一的4.5美分。
近月5月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为31。
5月玉米合约 升10-3/4美分，报6.44-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为349,148口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
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亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个