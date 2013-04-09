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市场报道 | 2013年 4月 10日 星期三 04:23 BJT

美股盘后：Realogy公布首季财测后重挫6.7%

路透纽约4月9日 - Realogy Holdings Corp 周二在盘后交易中重挫6.7%，报41.80美元，之前公布首季财测。(完)

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