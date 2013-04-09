金砖国家：4月9日股汇市收盘纵览

路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月9日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收涨0.87%，报1,015.93点。

中国股市：中国股市沪综指收市小幅上涨。分析师指出，大盘在连跌四天后本身存在技术性反弹需要，今日甫公布的通胀数据如期回落且低于预期，这些都给大盘找到反弹的理由；但经济弱复苏趋势未改，令投资者很难鼓起做多勇气，盘中观望气氛仍浓.沪综指 收报2,225.775点，涨14.183点或0.64%。上海A股今日成交额为729亿元人民币，上日为735亿元。

香港股市：香港股市收高，为四日来首次上涨，中国通胀较预期疲弱，缓解对于中国可能收紧政策的忧虑。恒生指数 收高0.7%至21,870.3点，为4月2日以来首次上涨。恒生国企指数 上涨1.7%。

中国汇市：人民币兑美元即期 随中间价小幅收涨，虽然日圆贬势持续并逼近100日圆/美元大关，但人民币中间价仍走升十余点。交易员认为日圆贬值可能仅削弱人民币升值动力，短期尚难扭转人民币升值预期。而日间结汇压力仍然沉重，推动交易区间与涨停价位差距进一步缩窄。

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印度股市：连续第五个交易日下跌，Infosys等绩优股持续下滑，因投资者担心在预计表现不佳的财报季之前，外资会削减持仓。指标BSE指数 收跌1.15%或211.30点，收报18,226.48点，创9月13日以来最低收位。NSE指数 收跌0.86%或47.85点，收报5,495.10点，亦为9月13日以来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元小幅下滑，因国内股市大跌，令人担心在该国致力于收窄创纪录的经常帐逆差时外资却流出。卢比兑美元 收报54.58/59，周一收报54.56/57。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,439.460点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收涨1.61%至774.07点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.64%，报31.0205卢布，卢布兑欧元 下跌0.1%，40.6175卢布。 ========================================================================================

巴西股市：拉丁美洲股市上扬，因数据显示中国通胀放缓，提振该国出台更多货币刺激政策以促进增长的前景。圣保罗交易所Bovespa指数 上涨1.49%，报55,912.04点。

巴西汇市：巴西雷亚尔小幅上涨，因分析师预计美元流入料很快增加。雷亚尔兑美元 小幅上涨0.1%。分析师预期，随着该国企业赴海外发债的活动升温以及农业出口增加，未来几周将有更多美元流入。

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南非股市：指标股指小幅下跌，因部分今年表现最强劲的个股下滑，抵消了矿业股反弹的利好影响。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.16%，报33,930.95点，盘中创下33,774.82的2013年低位。综合指数 跌0.11%至38,540.81点。