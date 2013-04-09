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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 07:16 BJT

表格：韩国3月经季节调整失业率降至3.2%，为1月来最低

路透首尔4月10日 - 韩国统计局周三公布的数据显示,韩国3月经季节调整的失业率降至3.2%，2月为3.5%。 下表为韩国就业数据细目:

3月 2月

失业率(经季节调整,%) 3.2 3.5 ^较上年同期增加就业(千个) +249 +201

^未经季节调整 注:3月经季节调整失业率三个月来首次下滑，而且是1月来最低。(完) (编译 程琳; 审校 张涛)

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