欧洲经济指标预测--4月10日-4月17日****

欧元债市：葡萄牙及意大利公债收益率上扬，因欧洲央行缩减买债
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月8日当周 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业生产(较前月) 2月 +0.4% -1.2% 0800 意大利工业生产(较前月) 2月 -0.5% +0.8% (较上年同期) -4.3% -3.6% 4月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0645 法国HICP(较前月) 3月终值 +0.7% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.2% 4月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国批发物价指数(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 0645 法国经常帐(亿欧元) 2月 -- 赤字50 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0800 意大利HICP(较前月) 3月终值 +2.3% +2.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 +0.1% -0.4% (较上年同期) -2.5% -1.3% 4月15日当周 4月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差39 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -- +0.1% 生产者/进口物价(较上年同期) -- +0.1% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差6.63 全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差16.19 0830 英国CPI(较前月) 3月 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.7% (较上年同期) -- +3.2% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较 -- +0.7% 前月) (较上年同 -- +3.2% 期) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月 -- +3.2% ) (较上年同期 -- +2.5% ) 英国PPI产出物价(较前月) -- +0.8% (较上年同期) -- +2.3% 英国PPI核心产出物价(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.3% 0900 德国ZEW经济景气指数 4月 -- 48.5 ZEW现况指数 -- 13.6 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 3月终值 +1.2% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.7% 4月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英央行货币政策委员会投票结果(不变-升息 4月 -- 9-0-0 -降息) 货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩 -- 6-3 大) 0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 -- 减少0.15 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 2月 -- 7.8% 率 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年 截至2月的三个 -- +1.2% 同期) 月 (不包括奖金)(较上年同期 -- +1.2% ) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 正2.3 (完)
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小