版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 10日 星期三 07:33 BJT

****欧洲经济指标预测--4月10日-4月17日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    4月8日当周
      
           
 4月10日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值         前值
 0645     法国工业生产(较前月)                         2月            +0.4%        -1.2%
 0800     意大利工业生产(较前月)                       2月            -0.5%        +0.8%
                  (较上年同期)                                        -4.3%        -3.6%
     
 4月11日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值         前值
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            3月终值          +0.5%        +0.5%
                           (较上年同期)                               +1.4%        +1.4%
           消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                           +0.4%        +0.4%
                           (较上年同期)                               +1.8%        +1.8%
 0645     法国HICP(较前月)                           3月终值          +0.7%        +0.3%
                                                                             
              (较上年同期)                                            +1.0%        +1.2%
 
 4月12日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值         前值
 0600     德国批发物价指数(较前月)                     3月               --        +0.1%
                    (较上年同期)                                         --        +1.4%
 0645     法国经常帐(亿欧元)                           2月               --       赤字50
 0800     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         3月终值           +0.3%        +0.3%
                            (较上年同期)                              +1.7%        +1.7%
 0800     意大利HICP(较前月)                        3月终值           +2.3%        +2.3%
               (较上年同期)                                           +1.8%        +1.8%
                                                                             
 0900     欧元区工业生产(较前月)                       2月            +0.1%        -0.4%
                                                                             
                  (较上年同期)                                        -2.5%        -1.3%
 
    4月15日当周    
    
 4月15日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段       预估值            前值
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                       2月           --            逆差39
  
 4月16日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段       预估值            前值
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                  3月           --             +0.1%
             生产者/进口物价(较上年同期)                             --             +0.1%
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 2月           --          顺差6.63
               全球贸易收支(亿欧元)                                  --         逆差16.19
 0830     英国CPI(较前月)                              3月           --             +0.7%
                (较上年同期)                                         --             +2.8%
                                                                             
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                              --             +0.7%
                            (较上年同期)                             --             +3.2%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较                    --              +0.7%
          前月)                                                              
                                      (较上年同                     --              +3.2%
          期)                                                                
 0830     英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月                    --              +3.2%
          )                                                                  
                                     (较上年同期                    --              +2.5%
          )                                                                  
          英国PPI产出物价(较前月)                                   --              +0.8%
                       (较上年同期)                                 --              +2.3%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                               --              +0.3%
                          (较上年同期)                              --              +1.3%
 0900     德国ZEW经济景气指数                          4月         --                48.5
             ZEW现况指数                                            --               13.6
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)  3月终值        +1.2%              +0.4%
                                    (较上年同期)                 +1.7%              +1.7%
  
    
 4月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                           公布时段       预估值       前值
 0830     英央行货币政策委员会投票结果(不变-升息       4月           --             9-0-0
          -降息)                                                              
          货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩                     --               6-3
          大)                                                                 
 0830     英国请领失业金人数(万人)                     3月           --          减少0.15
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业        2月           --              7.8%
          率                                                                  
 0830     英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年   截至2月的三个     --              +1.2%
          同期)                                        月                     
                         (不包括奖金)(较上年同期                    --              +1.2%
          )                                                                   
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                        4月          --              正2.3
 
     (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐