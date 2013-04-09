西班牙评等：或有降至投资级以下的风险，因减赤目标可能无法完成--穆迪

路透马德里4月9日 - 评级机构穆迪周二称，西班牙有可能完不成今年的减赤目标，这令其主权债信评级面临被降至投资级别以下的风险。

西班牙去年将公共赤字与国内生产总值(GDP)之比降至7%，未能完成6.3%的目标。穆迪称，西班牙今年可能又无法实现4.5%的目标，而且除非西班牙政府取消减税计划，否则明年目标也无望完成。

“尽管西班牙各级政府在财政整顿上都取得了进展，但该国公债评级展望仍是负面，因在达成赤字目标方面不断遭遇挑战。”

穆迪对西班牙的债信评级为Baa3，较垃圾级别高一个级距，展望仍维持在负面，称该国没有达到预算目标而且反复修改数字，使其政府信誉下降。

一名政府消息人士对路透称，西班牙将把2013年赤字目标提高至相当于GDP的6%，而且正与欧盟执委会协商，希望把达到3%这个目标的时间从当前的2014年延后。

穆迪高级分析师Kathrin Muehlbronner接受路透采访时称，西班牙明年赤字与GDP之比或将达到5%左右，但如果该国政府继续推行减税计划，这个数字会更高。(完) (编译 程琳; 审校 郑茵)