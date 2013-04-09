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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 07:57 BJT

日本数据：3月银行放款余额较上年同期增长1.6%

路透东京4月10日 - 日本央行周三表示，主要银行3月放款余额较上年同期增加1.6%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为466.723兆(万亿)日圆(4.71兆美元)。

日本央行并称，3月扣除注销坏帐等因素后的放款余额较上年同期上升1.7%。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)：

3月 2月 1月

含信金银行 +1.6 +1.5 +1.3

不含信金银行 +1.9 +1.8* +1.6

银行持有的商业票据余额 +1.1 -0.2* -0.8*

* 为修正值。

参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为

(here)。(完) (编译 程琳; 审校 侯向明)

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