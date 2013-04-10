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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 09:10 BJT

澳洲经济：央行仍有必要时降息的空间--助理总裁肯特

路透悉尼4月10日 - 澳洲央行助理总裁肯特周三称，该央行仍有必要时进一步降息的空间，不过他补充称，此举是否有必要还是个问号。

肯特称，澳元高企给经济前景带来一些风险，但他看到工业应对压力做出调整的迹象。

当被问到是否可能干预市场压低澳元时，肯特称浮动汇率对澳洲效果不错，澳洲央行离考虑这种措施还很遥远。(完) (编译 程琳; 审校 张荻)
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