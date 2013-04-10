《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日

*明报

--“一手住宅物业销售条例”本月29日生效，地产建设商会指新例仍有很多执行细节含糊不清，拟下周三再与政府开会商讨。

--市场消息指，华人置业 拆售的铜锣湾地带，有新加坡籍买家连弃购两舖，预料损失订金近100万港元。

--港交所披露权益显示，新加坡政府投资(GIC)于4月5日场内减持宝姿 约757万股，每股平均价6.116港元，共套现4,630万港元。GIC持股比例由5.74%降至4.38%。

*星岛日报

--据联交所股权披露资料显示，长实 主席李嘉诚于4月5日入市增持旗长实及和黄 股份。其中，以每股112.735港元增持25.1万股长实，持好仓升至43.33%；同日亦以每股平均价79.653港元，增持98万股和黄，持好仓升至52.45%，合共斥资1.06亿港元。

--中国海外 公布，今年首3个月累计合约销售401亿港元，已完成全年销售目标1,000亿的40%；截至3月底，累计认购未签约额79.5亿港元。

--稻香 行政总裁梁耀进表示，H7N9疫情爆发至今，公司暂未受到影响，惟因市场气氛欠佳，现时无意加价；又指公司不会因疫情放缓内地开店步伐，今年计画在内地开设6、7家食肆。

--差饷物业估价署(差估署)公布最新楼价数字，二月住宅楼价指数新报239.9点，按月升3.1%，连续第13个月录得升幅，并创历史新高。

*苹果日报

--据消息人士透露，恒基地产 主席李兆基与港府商讨捐地的事宜已进入最后阶段，现时只等待各部门落实细节，估计最快可于本月底公布捐地的详情。

--据联交所股权资料披露，恒基地产主席李兆基于4月3日及5日，分别斥资5,800万港元及1.85亿港元，增持合共455.9万股恒地股份，其中1.85亿港元增持金额，更是自2011年4月12日后 ，近两年来单日最大增持金额。

--瑞安建业 集团董事总经理兼行政总裁黄勤道表示，有基金股东投诉，指集团回报太低，要求释放股份价值。他表示，会陆续出售旗下非核心资产，不排除会派发特别股息。

*东方日报

--工商银行 新加坡分行积极推进人民币清算业务。消息称，该行周二(9日)与当地参加行开会，指暂时不会发展个人人民币业务，将专注于批发及资本市场，冀成为东盟地区枢纽。

--中油燃气 宣布，建议发行美元优先票据，公司拟利用票据发行之所得款项净额为其资本开支提供资金、偿还其现有债项，及作一般企业用途。

*文汇报

--耀才证券透露，该行客户对期指夜市的反应踊跃，单计恒指期货，首晚已录得411张成交，占市场份额约30%，预计期指业务会为该行带来可观收入，成为业务新增长点。

--安踏体育 主席兼首席执行官丁世忠表示，今年首季同店销售增长表现不错，符合预期。他又指经过两年的调整时期，内地体育用品行业加大去库存力度，目前行业库存问题已有改善，认为行业前景理想。

*大公报

--中国南车 董事长郑昌泓表示，相信铁道部的改革有利于公司未来发展，因为公司在质量、服务及价格等方面都拥有较强优势。

--澳洲航空 总裁在海南博鳌表示，料捷星香港能在年度前获批开始营运，他希望能透过该航空公司刺激中国旅行需求和招展中国网络。(完)