版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 08:54 BJT

标题新闻：美国EIA下调2013年国内天然气产量增长预估，但仍料将连续第三年创纪录新高

注：EIA为能源资料协会的简称。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐