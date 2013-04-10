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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 10:30 BJT

欧洲个股：法国欧莱雅CEO称中国经济减速不太可能严重影响其业务

路透上海4月10日 - 法国欧莱雅(L'Oreal) 首席执行官Jean-Paul Agon周三表示，中国经济减速不太可能对欧莱雅造成严重影响。欧莱雅为全球最大化妆品集团。

Jean-Paul Agon是在上海一场记者会上作出上述表示的。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王兴亚)
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