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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 10:10 BJT

中国数据：1-3月进口大豆同比减少13.4%，进口成品油减少3.4%

路透北京4月10日 - 中国海关周三公布数据显示，中国1-3月进口大豆1,149万吨，同比减少13.4%；进口成品油1,043万吨，同比减少3.4%。

同期，进口铁矿砂1.9亿吨，同比基本持平；进口原油6,897万吨，同比减少2.3%。(完)

欲览中国3月进出口重点商品量值表，请点击 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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