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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 09:36 BJT

芝加哥期市：大豆期货三日来首次下跌，USDA报告公布前市场趋于谨慎

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 705.75 -3.00 -0.42% -0.95% 708.56 52

CBOT玉米 643.75 -0.50 -0.08% +1.62% 693.64 31

CBOT大豆 1393.00 -2.50 -0.18% +1.09% 1428.84 47

CBOT稻米 $15.70 $0.00 -0.03% +0.77% $15.26 67

美国原油 $93.97 -$0.23 -0.24% +0.65% $93.34 47

汇率

欧元/美元 $1.308 $0.000 -0.02% +0.55%

美元/澳元 1.049 0.000 +0.05% +0.78%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/徐文焰；审校 张荻/白云)
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