专栏节选：北韩跳Tone，全球跳脚--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月11日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 北韩(朝鲜)的小丑式外交，似乎是场不伤元气的闹剧，但幕后亚洲势力平衡却因此出现一些根本性变化，这才是最令人忧心。

二次世界大战后，美国即一直深信战败国应采取友好、和平的外交路线，而美国将负责其国防安全。此意味着，德国和日本不需要发展核武，而此观念又推及台湾和韩国。台、韩两国都面临核武敌国的威胁，本身也具有发展核武的实力，只是在美国施压下而中止，以换得美国暗示性的防卫（如台湾），或明示性的保护（如韩国）。假若这些同盟国遭受核武攻击，美国将采取行动予以反击。

这样的同盟关系要发挥功能，美国的核武防御一定要可靠才行。如今，在北韩的叫嚣挑衅下，这个「可靠性」能否贯彻，才是真正的「危急状态」，而非韩国的安全。

南北韩一旦真的驳火，很难想像北韩能讨到好处，或许还能一举推翻金氏王朝，这反而是最好的结果。但美国在这当中扮演了关键角色。美国对北韩的举措，受到许多同盟国的密切注意：假如美国对保卫韩国的态度犹豫不决，那以色列对伊朗会有什么反应？美国态度如果不够坚定，日本、以色列、台湾、沙乌地阿拉伯和其他同盟国还愿意继续站在美国这一边吗？

换句话说，美国可靠性的代价是什么？如果中国攻击台湾，美国却没有反应，日本、韩国和东协可能就立刻投靠北京，美国的压力就骤增。而全球非核武扩散的力量式微，会让更多国家向北韩和伊朗看齐，发展自己的核武能力；而受到威胁的国家，如以色列，将积极准备攻击伊朗等敌对国的核武设备。

然而在北韩不理性的呛声下，若美国反应过度，也将使情况恶化。北韩不尽然是笨蛋，他们也知道美国的反应只是装模作样，但这样的认知，是否会鼓励北韩采取更激进的行动？

另一个角色是中国。从中国的观点来看，北韩的莽撞成为美国在亚洲布建更多军事资源的藉口，更进一步强化日本和美国的军事紧密关系；台湾和美国的关系也可望拉得更近。别忘了，一九五○年韩战开打后，美国把台湾纳入亚洲安全优先防卫体系；而在此之前，美国原本评估共产党终将推翻蒋氏政权，而有意弃守台湾。

中国不希望看到统一的朝鲜半岛，因为存续的必然是韩国，不但大美国势力将长驱直入中国的前门，北京更将丧失在亚洲地区的影响力。这将让北京被迫采取行动，但目标不是统治北韩，而是攻击美国。美国宣布在阿拉斯加布建反飞弹设施，要防范的不但是来自北韩的飞弹，也包括来自中国的飞弹。而中国也可能架设更多瞄准美国的长程飞弹。

因此，当前北韩的疯狂行径，很可能会产生更多长期的影响，尽管眼前还不会发生，而世人也多将此当作一场闹剧看待，但我们实在不宜轻忽。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.