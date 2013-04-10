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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 09:36 BJT

香港股市：开高0.4%，受百丽国际涨势提携

路透香港4月10日 - 港股周三开高，鞋履零售商百丽国际 涨2.1%，有望连升三日。

恒生指数 开高0.4%，报21,963.4点。恒生国企指数 开高0.7%。(完)
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