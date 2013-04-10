专栏节选：100日圆的新时代，日本再起但台湾仍陷泥淖--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 日本首相安倍晋三与日银新总裁黑田东彦正合力演出一出极度量化宽松的戏码，日银加大买债部位，为印钞票而印钞票，不把日本从通缩变通膨誓不罢休。而他们两人热力演出，也翻转了暮气沉沉的日本经济。

到四月九日为止，日圆已见到九十九．六六日圆的新低价，而日经指数更是拔腿狂奔，急速拉升到一三三三一．三九点的最高点；从安倍上任以来，日圆从七十七．一日圆狂贬到九十九．六六日圆，眼看着一○○日圆大关在望，而日经指数则随日圆贬值狂舞，自八四八八．一四点大涨到一三三三一．三九点，从安倍上任以来，日经指数已大涨五七％。

**救市计画让日本苏醒**

日股大涨也带动日本外销股大涨，汽车龙头丰田从二七九五日圆大涨到五三○○日圆，市值不断翻升。最可怕的是成衣零售的优衣库（UNIQLO）更是从一万日圆左右强力大涨到三八五○○日圆，优衣库市值拉升到四十一．二亿美元，让优衣库更有与ZARA、H&M竞争的本钱。再加上日本金控与地产股股价大涨，日本在失落二十几年，泡沫经济漫长调整中，终于见到曙光。

到目前为止，很多国际金融专家对安倍这一招印钞救经济很不以为然，就像○八年金融海啸，美国联准会主席柏南克的一连串量化宽松救经济一般。尽管印钞票不足以解决所有问题，但是安倍上任后使出这一招石破天惊的救市计画，的确让已沉寂二十年的日本苏醒过来，这是治重症、下重药的手法，对未来全球经济会带来重大的冲击。

过去二十年来，日本汇市强力升值，股市的表现却一蹶不振，日经指数的表现，几乎每年都敬陪末座。但是今年以来，日经指数涨势凌厉，最近中国爆发H7N9的禽流感疫情，加上北韩扬言射飞弹，挑起了地缘政治的敏感神经，全球股市跌多涨少，但是日经指数却挟着日圆贬值创造凌厉的涨势。今年以来，日经指数已大涨二八．二四％，涨幅高居全球之冠。日本再起是二○一三年世界经济很不寻常的讯号。

回顾过去三十年来的世界经济，资本市场充分反映了世界经济的重心。第一波是一九八○到九○年是日圆升值带动日经指数大涨，造就的「日本第一」的经济，中心点是八五年的︽广场协议︾，日圆从二六三．五日圆兑一美元开启了升值的新时代。在八○年代，日本产品极具世界竞争力，日本的汽车、家电产品独霸全球，日本经济撑起了世界半边天。

一九八九年十二月二十九日这一天，日经指数写下了三八九五七．四四点的历史最高纪录。我们来对照一下，那个时候美国道琼指数只有二三五三．七一点，标准普尔五○○只有二九四．五一点，那斯达克指数还在三二二．九点，费城半导体指数只有一○六．九二点。在日经指数涨到最高点的那一刻，日本股市总市值达六．六兆美元，而美股全部市值加起来只有四兆美元，日本房地产盛况空前的时候，号称一个日本可以买下四个美国，可见当时日本资产膨胀到何等地步，而这也种下资产泡沫的后遗症。

**台湾的调整并不顺遂**

整体来看，八○年到九○年的超级巨星是日本，跟着日本起来的是台湾。台湾在八五年发生惊天动地的「十信风暴」，国泰蔡家仆倒，当时人心惶惶，但是新台币却从那时候一美元兑四○．六元，开启升值之路，新台币一天升一分，台股也跟着水涨船高。

八○年代，台湾挟着强力出口优势，对美出超一度写下一七五亿美元的历史纪录，新台币缓慢升值，造成台湾钱淹脚目、台湾房地产大涨，股市交易量从二亿元到一百亿元，又从百亿元变千亿元，台股就从最低的六三六点一路大涨到九○年的一二六八二点才结束大涨势。

从九○年到现在，台湾的调整并不顺遂，九○年代电子业狂潮，带动起台湾电子代工业新时代，台股在九七年一度涨到一○二五六点，到了二○○○年跟上科技泡沫狂潮，台股两次涨到万点，但是二○○○年之后，台股再也没有攀登万点纪录，现在跌到七七○○点左右，充分显示台湾经济调整并不顺遂。这次安倍使出非常手段，让沉睡很久的日本慢慢苏醒过来，只是台湾的安倍在哪里？

如果说八○到九○年是日本的时代，那么整个九○年代可算是美国科技产业独享盛世的第二波荣景。九○年代是美国十倍速成长时代，ＰＣ产业蓬勃发展，奠定了Wintel架构，微软与英特尔都分别当过股王，市值都一度达到四千多亿美元。其中微软还原权值，在九○年代是从○．五二六五美元大涨到五十三．九六五九美元，微软摇身一变成为全美最大市值的企业。而英特尔则从九○年的○．八七四九美元狂涨到二○○○年七十五．八一二五美元，一度也跻身全美市值首座。

在科技领航的新时代，费城半导体指数就从九○年的一○六．九二点大涨到二○○○年的一三六二．一点，费城半导体指数大涨一一．七四倍。而代表科技股的那斯达克指数更是从九○年的三二二．九八点涨到二○○○年的五一三二．五二点的历史天价，足足大涨十四．八九倍，真是缔造十倍速的股价大涨时代。二○○○年的科技泡沫吹破，那斯达克指数跌回一千点左右，费城半导体指数则跌回到二○○点附近，到今天为止，科技股指数都未能再创历史新高，取而代之的是道琼与标普五○○指数。

台湾在九○年代的电子业，也有过一段十分辉煌的纪录，像鸿海的股价一度涨到三七五元，华硕的八九○元、广达八五○元、华通的三三七元、英业达的四二八元、威盛涨到六二九元、禾伸堂涨到九九九元，都是电子代工业大涨的新典范，台湾的电子新贵，也大都在这个时期诞生。

**金砖四国从盛而衰**

进入二十一世纪的第一个十年，金砖四国无疑是全世界最醒目的焦点，在○七、○八年前后，金砖四国股市都写下傲人的新天价，这是过去三十年的第三波涨势。最具代表性的是中国上证，从○五年的九九八．二二八点大涨到六一二四．○四四点，上证从○五年到○七年，短短三年之间大涨五一三．五％，中国股民疯狂入市，为股市写下不可思议的传奇大涨势。

从二○○○年起到○八年的大涨势中，俄罗斯股市从三七．七四点大涨到二四九八．一点，指数大涨五十六．一九倍；巴西股市则从八二二四．六一点大涨到七三九二○．三八点，也涨了八倍；印度股市则从二五九四．八七点大涨到二一二○六．七七点，涨幅也有七一七％。这是金砖四国经济发展起来后，财富最后在股票市场里显现的荣景。

这一段时间，中国是世界工厂，中国加速基础建设，带动原物料价格的飙涨。像○七年镍价一度涨到五一八○○美元，铜价涨到一○一六八美元，铅价涨到三八九一美元。工业生产原物料大涨，加上黄豆、小麦、玉米等软商品飙涨，结果让产油的俄罗斯、生产软硬商品的巴西股市飞腾大涨，这可从ＣＲＢ指数一口气从二○○点左右飙涨到四七二．九七点看出端倪。

不过，在美国本土爆发的次贷危机点燃了金融海啸，金砖四国极度发展后受创很深。金融海啸爆发在美国，但是金砖四国股市却跌得最惨，像上证跌到一六六四．九二五点，从高档跌下来跌了七二．八％，俄罗斯、印度、巴西股市也都下跌五成到七成。经过这次折腾，金砖四国从九○年代经济慢慢崛起，到二○○○年后起飞的神话，慢慢从绚烂回到平静。今年以来，金砖四国股市全都出现跌势，而其中又以争取到奥运及世界盃足球主办国的巴西灾情最惨重。

巴西股市从去年的六八九六九点跌到今年五三七九四点，跌幅超过一成。巴西的经济扩张似乎告一段落，这可从原物料价格逐渐回档看出端倪。当中国不再是世界工厂，重大基础建设工程也告一段落，中国经济也进入巩固与整顿的阶段，这次十八大之后，习李接班，从扫荡贪腐到约束高干不可铺张浪费、出重手打房，中国经济可能要进入漫长调整期。

现在世界经济走入二十一世纪的第二个十年，在这个地方，全球资本市场的重心又转移，这次进入第四波涨势，这回领头羊赫然是美国道琼与标普五○○。这其中又以道琼指数创下的一四六八四．四九点最具代表性。美国掀起的次贷危机，造成全球性的金融大海啸，如今，美国只靠柏南克一档ＱＥ︵量化宽松货币政策︶，就救起了美国经济。

这次道琼独领风骚，反而是那斯达克、费城半导体指数无法重返二○○○年高点，可以看出美国独领风骚的企业换人做。今年，美国科技股从去年的苹果，转到谷歌、ＩＢＭ及亚马逊身上。但是真正大鸣大放的企业，包括娇生、宝硷、３Ｍ、辉瑞、耐吉、沃尔玛、麦当劳、迪士尼等都是美国生技或传统跨国企业，可看出美国竞争力更向前跨出一大步。

**东协国家形成亚洲经济发展新重镇**

除了美国股市，这段时间，中南美洲的委内瑞拉、墨西哥、阿根廷、智利也纷纷崛起，但是值得一提的是，东协国家经历了九七年亚洲金融风暴洗礼，这几年快速兴起，印尼、菲律宾、马来西亚、泰国都快步迎向复兴的道路，东协国家形成亚洲另一个经济发展重镇。

这是过去三十几年来，从全球资本市场出现的四波荣景，但我这回特别注意到日本再起，台湾应何去何从？最近经常有人问我，日圆会贬到多少？我说没有答案，因为这是美国重返亚洲战略的一部分，日圆会贬到日本企业恢复竞争力为止，最起码我认为○九年美元指数跌到七四．一七时，日圆一度贬到一○一．四五，这个位置应有机会看得到。

日圆从第二次世界大战后的三六○兑一美元升到九五年的七十九．七五，理论上，日圆升值的周期已告一段落。但是日圆到一一年海啸后那一年仍升值到七十五．五三，也就是说，从九五年后到二○一一年的十六年时间，日圆是因为弱美元，沦为利差交易的热门套利货币，日圆是受迫性升值，现在日圆回到九五年位置一○○日圆左右是合理。

日圆贬值受害最大的是韩国，朴槿惠当选总统后，正好赶上日圆贬值对韩国造成的最大压力期，韩国最大扩张期应已告一段落，这可从韩国综合指数从去年底的一九九七．○○五点跌到现在的一九○一点看出端倪。

而台湾是八○年代与日本并起的伙伴，现在日本经济逐渐恢复活力，台湾经济反而奄奄一息。关键是从九○年代起，中国经济走向快速扩张期，但是李登辉及陈水扁两位总统执政时代，台湾想办法要挣扎，两岸关系不佳，使台湾自外于中国经济快速发展的行列；到了○八年中国经济扩张告一段落，进入巩固与整顿期，两岸关系却快速融合。结果台湾经济从与美国连结，转化成与中国连结，这个转机将使台湾调整加深痛苦期。

现在眼看着日本再起，台湾却无力挣扎脱离泥淖，原来是企业西进连根被拔起，加上中国企业开始对台湾产生压力。今年日经指数已经大涨近三成，台股却回到去年底的位置，股市上涨无力，就是经济陷入困难调整的并发症。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.