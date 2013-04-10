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中国财经报道 | 2013年 4月 10日 星期三 10:07 BJT

美国个股：通用汽车再度于Facebook投放广告，雪佛兰试水移动方案

路透旧金山4月9日 - 通用汽车 正在移动版Facebook发布雪佛兰汽车(Chevrolet)的广告，这是通用汽车自近一年前公开宣布决定不再于Facebook做广告以来，首次在该社群网站投放广告。

“做为‘开拓新天地’(Find New Roads)宣传活动的一部分，雪佛兰正在尝试一些移动广告方案，其中也包括Facebook，”通用汽车周二在电子邮件声明中称。

去年5月，就在Facebook 首次公开发行(IPO)的三天前，通用汽车宣布停止在Facebook上面做付费广告，因为效果不佳。不过通用仍继续维持在Facebook上的免费页面。

Facebook在声明稿指出，过去12个月持续和通用汽车对话，并期望未来几周和几月与通用“更密切”合作。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)
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