港报财经评论：观察中国“新常态”--信报4月10日

观察中国“新常态” /习广思

港股昨天终于借到东风，看好的投资者做了一个较强的反弹。东风是什么？中国内地公布3月份CPI上升2.1%，低于市场预期的2.5%，早前由楼市急速升温而引起的通胀忧虑，已渐渐下降，市场对央行加息的担忧也降温。然而，这阵东风并不能消除环球金融市场的种种阴霾，投资者应明白，目前港股虽有反弹，但调整尚未完成。

美股高处动摇，周一晚先跌后升，美铝业绩高于预期，阿May会否叫投资者在5月沽货？企业季度业绩将令美股继续拉锯，续看好美国金融银行股。昨日恒指开市后反弹至21,979点，明显在22,000点即150天线前遇阻，及后反覆回落，收报21,870点，上升152点。全日成交额573亿港元，沽空比率下跌至9.2%。看好的投资者挟淡仓击退部分空军，但这个反弹乏力，一来大市靠弱势板块如中资保险、煤炭、水泥、汽车股带动，二来成交偏低，三来A股及外围均未见配合。弱势股份在没有任何重大消息或政策转变下，这些反弹很可能只是昙花一现。尽管股市调整持续，两个月来的拉锯局面，令各种炒作变得更为短线，但市场不乏强势股份，亦有部分值得逢低吸纳。

中国内地憧憬页岩气政策出台，宏华 等油气股急涨。腾讯 业绩令人失望，但具科网概念的金山软件 绩后获看好，网龙 炒作名人入股。受惠美股楼市复苏的创科 及受惠智能手机潮流的瑞声 依然是逢低吸纳的对象。市场对人行的加息忧虑，始于人行在春节后进行正回购，改变了去年下半年持续逆回购的操作，被解读成收水举动。及至两会前夕，中国突然推出新国五条，目的是再压制正在一线城市急速攀升的楼价。两会后，中银监出手整顿影子银行，间接地收紧银行流动性，以及地方平台及高风险项目的融资渠道。事实上，自去年第二季开始，中国放水措施在第四季成功支撑经济，继而出现复苏。如今中国发出微弱收紧讯号，或多或少是修正去年放水措施，由宽松回复至正常，同时观察经济复苏在没有大规模放水下能否企得稳。

美元随时转弱 /苏子

日本央行明天将与包括机构投资者在内的市场人士召开会议，央行希望藉此解释上周所推出极为积极的QE措施，加强和市场的对话；由于美元兑日圆及欧罗兑日圆已分别在昨天亚洲市逼近100及130重要心理关口，故汇价在上述会议召开前出现获利回吐。若上述会议结束后，美元兑日圆及欧罗兑日圆仍未能顺利破关而上，企稳在100及130心理关口以上波动，相信汇价将有较高机会向下作出较为显着的调整浪。留意昨天亚洲市欧罗兑日圆看似非常强劲，所造的高位更与130心理关口相差只有7点子而已，但欧罗兑日圆升至上述的高位却并非靠日圆下跌，而是因为昨天亚洲市欧罗兑美元突然升破上周五的1.3040高位阻力，触发不少止蚀买盘入市，使汇价一度高见1.3068水平的结果。

不过，市场大户靠推高欧罗兑美元来令欧罗兑日圆挑战130心理关口，而非直截了当利用日圆的大弱势，担心日圆近期的弱势有可能已到了尾声，而美元兑日圆短期内预料不易一举突破100心理关口。昨晚美元兑日圆若乏力再升，并且更回落至98.35的重要即市支持位以下收市，预料日圆汇价将有甚高机会随时展开一个较为显着的调整浪。稍后一旦日圆汇价成功扭转近期弱势的同时，其他主要非美元货币，特别是欧罗已见向上作出重大突破，从而突显美元的整体走势已全面转弱的话，预料届时美汇指数将可顺利下破82关键支持位及50天SMA的81.70支持，继续往下寻底。

在美元全面转弱下，相信近日以早晨之星利好形态止跌回升的黄金兑美元将可进一步突破50天SMA阻力，从而挑战由去年10月5日的1,795.90高位跌至上周四的1,539.70低位的38.2%反弹目标，即1,637.57关键阻力位。