全球金属：2013年铜市场仍将受到需求与经济忧虑的拖累--GFMS

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**市场过剩**
GFMS预计，2013年铜市场供应过剩将达到26.3万吨。但该机构称，铜矿供应可能受阻仍是一个威胁。
GFMS表示，去年过剩规模为21.4万吨，其中包括交易所外库存的表观增长，尤其是在中国。
该机构称，上海和广东保税仓库的铜库存在过去一年中增加50-60万吨，至100-120万吨，在今年多数时间内令价格涨势受限。
GFMS表示，2012年铜消费量总计1,984.5万吨，较上年增长不到1%，因中国需求扩张步伐大幅减慢。
全球建筑业的铜消费量下降1%，电气电子产品行业的消费量增长2%。
2013年全球需求及精炼铜产量增幅料将介于3-4%。
GFMS称，投资活动可能是影响市场短期走向的主导因素，但价格陷于区间交投，或将导致大宗商品基金和宏观基金采取更避险的态度。
上周公布的数据显示，对冲基金及其他大型投机客削减大宗商品的多头押注，因有迹象显示美国经济复苏乏力且原材料需求存在不确定性。
最新公布的数据显示，截至4月2日当周，投机客将铜净空仓规模增加8,915口至38,951口，至少是2006年初以来的最大作空规模。(完) (编译 洪曦/王翔琼; 审校 郑茵/张荻)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币