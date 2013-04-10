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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 11:25 BJT

全球金属：2013年铜市场仍将受到需求与经济忧虑的拖累--GFMS

**市场过剩**

GFMS预计，2013年铜市场供应过剩将达到26.3万吨。但该机构称，铜矿供应可能受阻仍是一个威胁。

GFMS表示，去年过剩规模为21.4万吨，其中包括交易所外库存的表观增长，尤其是在中国。

该机构称，上海和广东保税仓库的铜库存在过去一年中增加50-60万吨，至100-120万吨，在今年多数时间内令价格涨势受限。

GFMS表示，2012年铜消费量总计1,984.5万吨，较上年增长不到1%，因中国需求扩张步伐大幅减慢。

全球建筑业的铜消费量下降1%，电气电子产品行业的消费量增长2%。

2013年全球需求及精炼铜产量增幅料将介于3-4%。

GFMS称，投资活动可能是影响市场短期走向的主导因素，但价格陷于区间交投，或将导致大宗商品基金和宏观基金采取更避险的态度。

上周公布的数据显示，对冲基金及其他大型投机客削减大宗商品的多头押注，因有迹象显示美国经济复苏乏力且原材料需求存在不确定性。

最新公布的数据显示，截至4月2日当周，投机客将铜净空仓规模增加8,915口至38,951口，至少是2006年初以来的最大作空规模。(完) (编译 洪曦/王翔琼; 审校 郑茵/张荻)
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