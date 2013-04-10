港报财经评论：弱势反弹市，留意强势股--经济日报4月10日

弱势反弹市，留意强势股 /林瑞芬

港股昨呈超卖反弹，恒指收报21,870，弹0.7%，但大市成交淡静只有573.5亿港元，仍不足以论弱势扭转。3月中国内地通胀率低于预期，但人行继续正回购300亿元人民币，收水无手软。由此或有启示，人行近月收水不是怕通胀超预期，而是怕日本狂发银弹，筑堤防洪流入乱炒资产，令得来不易的楼控成果化为乌有。如是者，中国内地股市今季仍是进退两难格局，下有底但上无力，耐力战！外电传到似层层，话北韩会在今日发射导弹，传闻真伪今日自有分晓。面对禽流感事件，以及北韩未知的举动，你不能预测，但你可以准备。准备而言，就是深研个股的核心盈利面、股息面、有形资产值等，以准备在市场悲观情绪达至高潮，遇无理抛售时收集。大家都在准备，可预见大市成交偏低沉，遇突发意外，成交谷高视为利好，因抛售下来，恐慌不理会价格，先可能吸引到价值投资者入场扫货，阴乾跌如A股走法，反而难以判断底部。

趁跌市比较个股强弱势。早前认为今季可低吸的水泥股，安徽海螺水泥 果然有龙头本色，当其他股份上周随恐慌抛售而股价呈一浪低于一浪之时，海螺未有跟随，昨日所见股价反弹力最强，报升5.4%，同类金隅股份 弹升3.4%。不过，短线大形势反弹力弱，建议不追涨，只是锁定等待下一轮急跌收集。跟跌、拒跌，视为股票供求双方的重要指标。试想，若持货者惜货如金，又有实力持货，遇有短暂不明朗因素仍坚守得住，待明朗化形势后，股价沿再升之途走高。其中，中航科工 年初至今未见随大市呈一浪低于一浪下跌。反之，主要是在3.4-4.0港元作大型上落，已较大市强，认为可取，逢低近上落区下限收集，中航科工昨收报3.79港元。

钓鱼台、南海、南北韩都属中国周边军事的热点地区，未来发生军事冲突的风险不小，预计习李上场，对国防战略将更加采取防御积极下，国防费用保持增长。二来，预计低空空域逐步开放打开民用航空市场。三来，预计中航工业集团未来仍积极进行证券化，将优化旗下子公司，注资发展。于香港上市的中航科工能持续受惠母公司中国航空工业集团的资产注入。

通胀预期升，大市难上涨 /余少文

中国内地通胀低过预期，刺激中港股市反弹，但反而担心，因为全世界都预期中国内地今年通胀高企。反希望高通胀在上半年来临，因为股市是炒憧憬，下半年股市才有机会逆转，只好等坏消息尽快来临。中国内地股市承接上日低开高收走势，昨日续走高，带动国企指数两连升，昨日升181点或1.7%，收10,610点，成交额增加至137亿元，超过80%主板H股随大市走高；而红筹指数亦升41点或1%，收4,283点，成交额37亿元。中资股造好，除了外围走势好转，中国内地H7N9疫情好似没有扩散，世卫又表示无需发出旅游警示，以及朝鲜局势没有太大变化，都令市场气氛好转，更重要是国家统计局公布3月通胀降至2.1%，除了低于2月份3.2%外，也低于市场预期的2.4%至2.5%。而反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的工业生产者出厂价格虽跌1.9%，是今年最差的月份，但符合市场预期，都支持中港股市齐弹。

不过，对通胀显着回落，反而有点担心，如海通证券报告预计通胀在第二季会保持在适当水平，但在即将来临的刺激措施以及低基数效应的共同作用下，第三季度通胀将达到顶峰；而货币政策维持宽松以支持经济复苏，但有可能在第三季改变政策基调，以打击第三季高通胀，故该行预期今年通胀3.5%，即中国今年目标。今年通胀升温是市场所预期，因为中国明言指通胀今年会反弹，但首季通胀维持低水平，只有2.4%，如中国预测全年通胀3.5%成真，则今年余下三个季度通胀平均会高达3.8%以上；即使中国高估通胀，全年只有3%，余下三个季度每季通胀都会达3.2%，若然第二季通胀跟首季持平，则第三、四季通胀有机会急升，人民银行颇大机会在下半年调整货币政策。

央行目前进行的正回购操作，暂每次维持300亿元人民币左右，下半年一旦加大正回购力度，中国内地股市以至香港中资股今年余下时间或只有反弹而没有升幅。所以才希望高通胀快些来到，即使中国立即收紧流动性，也只是短暂痛苦，大市早些急跌，总好过目前好似食了慢性毒药要慢慢跌。因为痛苦过后可以憧憬通胀回落以及中国放水而利好股市，大市才有机会在下半年恢复升势。不管如何，A股三个主要指数沪深300指数、上证综合指数和深证成分指数昨日分别收报2,489点、2,225点和8,993点，跟国指一样在牛熊分界线争持，沪深指、上证和深成指250天线分别在2,444点、2,215点和9,169点。