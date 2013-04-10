《日圆汇率焦点》日本央行大胆出击出乎意料，分析师纷纷调高美元/日圆预测

**100日圆近在眼前**

即使是那些维持预估不变的分析师也认为，美元有飙升并超出原先预期的风险。

摩根士丹利预计第二季末美元兑日圆为100，但策略师Ian Stannard称，美元涨势超过预期的风险正在上升，并可能比他们原先预期的年底更早达到105日圆。

尽管如此，摩根士丹利并不急于上修美元/日圆预估。

“我不喜欢做出膝跳反射式的反应。我们预期到了这种情况--行动力度更大，但形势发展一如我们预期，所以我们将继续关注事态变化，”Stannard表示。

如果追求收益的日本投资者决定用央行新供应的流动性购买海外资产，那么日圆或将进一步下跌，不过很多策略师预计美元会在100日圆左右暂时遇阻。

分析师还将寻找有关日本当局在推升通胀过程中准备让日圆贬值多少的线索。

“要说与接近2%的通胀率相符的汇率水平，不难想到110或120日圆。”德意志银行的Ruskin称。(完)