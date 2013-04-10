《日圆汇率焦点》日本央行大胆出击出乎意料，分析师纷纷调高美元/日圆预测

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**100日圆近在眼前**
即使是那些维持预估不变的分析师也认为，美元有飙升并超出原先预期的风险。
摩根士丹利预计第二季末美元兑日圆为100，但策略师Ian Stannard称，美元涨势超过预期的风险正在上升，并可能比他们原先预期的年底更早达到105日圆。
尽管如此，摩根士丹利并不急于上修美元/日圆预估。
“我不喜欢做出膝跳反射式的反应。我们预期到了这种情况--行动力度更大，但形势发展一如我们预期，所以我们将继续关注事态变化，”Stannard表示。
如果追求收益的日本投资者决定用央行新供应的流动性购买海外资产，那么日圆或将进一步下跌，不过很多策略师预计美元会在100日圆左右暂时遇阻。
分析师还将寻找有关日本当局在推升通胀过程中准备让日圆贬值多少的线索。
“要说与接近2%的通胀率相符的汇率水平，不难想到110或120日圆。”德意志银行的Ruskin称。(完)
(编译 蔡美珍/程琳; 审校 郑茵/张荻)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币