更新版-投行观点：德意志银行调整其对2013年大宗商品价格预估

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
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* 将2013年金价预估下调12%
* 预测布兰特原油价格大抵持平去年水准
路透4月9日 - 德意志银行周二调降2013年金价预估，称金价或创2000年以来最差年度表现。
“过去10年来推高黄金投资回报的力量，即美元走疲、实质利率下降和美国股票风险溢价上升等因素，自去年底以来全都反转了，”德意志银行分析师在致客户的报告中称。
该行将2013年金价预估下调12%至每盎司1,637美元，银价预估下调16.5%至每盎司31美元。
德意志银行并表示，预期铂族金属的表现将优于黄金，因供应紧俏且来自汽车制造商的需求强劲。
该行称布兰特原油价格可能维持和去年差不多的水准，但上调美国原油价格预测，预计西德克萨斯中质油(WTI)价格上涨4.2%至每桶100.34美元。
“我们预计，美国的输油管和铁路扩张会对出清美国中西部原油库存带来实质影响，”分析师称。
分析师还乐观认为，美国经济复苏势头在2013年不会停滞，因此将让美国原油的表现得以优于布兰特原油。
德意志银行并将2013年铜价预估下调3.2%至每吨7,865美元，铝价预估则下调4.2%至每吨2,035美元。
该行分析师提到基本金属偏低的交投价格称，全球的消费增长可能依然迟滞。
然而这些金属最后将受惠于全球经济增长加速，尤其是中国。
德意志银行将2013年小麦价格预估大幅下调22.7%至每蒲式耳6.70美元，玉米价格预估下调17.9%至每蒲式耳6.25美元，大豆价格预估则调降13.9%至每蒲式耳13.20美元。
“我们认为，在夏季天气风险溢价减弱、若干市场补充库存以及美国乙醇行业等某些需求来源持续降温后，农产品收益前景恶化，”分析师称。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币