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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 10:23 BJT

韩国政经：官员称外资流出目前尚不致构成严重忧虑

路透韩国世宗4月10日 - 韩国企划财政部一名高层官员周三表示，韩国并不认为近期外国资本由韩国市场流出的情况会引起严重忧虑，而且外币流动性情况仍稳定。

企划财政部官员Eun Sung-soo并向记者表示，韩元近期贬值不是只因为与朝鲜(北韩)的紧张关系升级，其他原因还包括美元近来走强等等。(完)
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