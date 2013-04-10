路透专访：智利Codelco执行长预期今年公司铜产量将刷新纪录

路透圣地亚哥4月9日 - 全球最大铜生产商Codelco执行长凯勒(Thomas Keller)表示，今年公司产量将扩大至纪录高位，因其在Los Bronces矿藏中得到一些份额以及Ministro Hales铜矿将投产。

Codelco先前的纪录高位是在2011年创下的179.6万吨。

“我们希望创出新的纪录，当然包括我们在El Abra(矿)及Anglo American Sur的产量份额在内，”凯勒在公司位于圣地亚哥的总部对记者表示。

“第一季情况....符合我们的预期，”凯勒在访问中表示。”我们正在顺利地向目标前进。”

但Codelco在奋力达成大幅扩产目标的过程中，也面临矿石品位下降、成本增加及劳工纠纷增多等问题。该公司的铜产量占了全球产量的11%。

“我们的目标是保证正常运营，因此我们当然有应变计划，”他表示。

他补充道，一旦罢工结束，“我们希望能展开对话、交谈。”

凯勒表示，短期内现货铜加工精炼费(TC/RC)对铜生产商而言“十分有利”。

加工精炼费是矿商付给治炼商以将铜精矿冶炼成金属的费用，是全球铜产业重要的获利。

“目前市场上的加工精炼费约为(每吨)60美元和(每磅)6美分....对生产商来说很有吸引力，”凯勒表示。