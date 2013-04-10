路透专访：智利Codelco执行长预期今年公司铜产量将刷新纪录

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透圣地亚哥4月9日 - 全球最大铜生产商Codelco执行长凯勒(Thomas Keller)表示，今年公司产量将扩大至纪录高位，因其在Los Bronces矿藏中得到一些份额以及Ministro Hales铜矿将投产。
Codelco先前的纪录高位是在2011年创下的179.6万吨。
“我们希望创出新的纪录，当然包括我们在El Abra(矿)及Anglo American Sur的产量份额在内，”凯勒在公司位于圣地亚哥的总部对记者表示。
“第一季情况....符合我们的预期，”凯勒在访问中表示。”我们正在顺利地向目标前进。”
但Codelco在奋力达成大幅扩产目标的过程中，也面临矿石品位下降、成本增加及劳工纠纷增多等问题。该公司的铜产量占了全球产量的11%。
“我们的目标是保证正常运营，因此我们当然有应变计划，”他表示。
他补充道，一旦罢工结束，“我们希望能展开对话、交谈。”
凯勒表示，短期内现货铜加工精炼费(TC/RC)对铜生产商而言“十分有利”。
加工精炼费是矿商付给治炼商以将铜精矿冶炼成金属的费用，是全球铜产业重要的获利。
“目前市场上的加工精炼费约为(每吨)60美元和(每磅)6美分....对生产商来说很有吸引力，”凯勒表示。
他周一曾表示，额外的铜产量可能会让今年全球铜市出现“小幅”供应过剩，他并认为中国的需求将成长5-7%。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币