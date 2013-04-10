中国贸易：外贸出口形势有望继续好转，对完成全年目标充满信心--海关

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月10日 - 中国海关周三称，国内经济稳定的发展和出口企业信心的增强，这种态势将持续一段时间。外贸出口的形势有望继续好转，总体可以判断今年中国外贸进出口的情况可能会略好于去年。
海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声在新闻发布会上表示，虽然目前还看不到外部需求稳定增长的迹象，但对今年完成8％的外贸目标充满信心。
中国海关周三公布，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，路透调查预估原本分别为增长10.5%和5.2%。3月贸易逆差8.8亿美元，路透调查预估中值为顺差154亿美元。
谈到外贸面临的不利因素，郑跃声指出，人民币的升值以及融资难度的加大等因素，也使外贸企业，特别是中小企业经营成本在高位运行。根据海关对近两千家企业问卷调查的情况来看，有70%和50%的企业认为劳动力成本和汇率成本还在上升。
联合国上月扩大对朝鲜贸易制裁后，中朝贸易受到关注。数据显示，今年一季度，中国和朝鲜的双边贸易总值为13.1亿美元，下降了7.2%；中国对朝贸易顺差为1.3亿美元，收窄了49.6%。 （完） (发稿 李文科；撰写 谢衡; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币