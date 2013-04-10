版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 11:03 BJT

中国贸易：外贸出口形势有望继续好转，对完成全年目标充满信心--海关

路透北京4月10日 - 中国海关周三称，国内经济稳定的发展和出口企业信心的增强，这种态势将持续一段时间。外贸出口的形势有望继续好转，总体可以判断今年中国外贸进出口的情况可能会略好于去年。

海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声在新闻发布会上表示，虽然目前还看不到外部需求稳定增长的迹象，但对今年完成8％的外贸目标充满信心。

中国海关周三公布，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，路透调查预估原本分别为增长10.5%和5.2%。3月贸易逆差8.8亿美元，路透调查预估中值为顺差154亿美元。

谈到外贸面临的不利因素，郑跃声指出，人民币的升值以及融资难度的加大等因素，也使外贸企业，特别是中小企业经营成本在高位运行。根据海关对近两千家企业问卷调查的情况来看，有70%和50%的企业认为劳动力成本和汇率成本还在上升。

联合国上月扩大对朝鲜贸易制裁后，中朝贸易受到关注。数据显示，今年一季度，中国和朝鲜的双边贸易总值为13.1亿美元，下降了7.2%；中国对朝贸易顺差为1.3亿美元，收窄了49.6%。 （完） (发稿 李文科；撰写 谢衡; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐